Ciudad de México.- La crisis en Movimiento Ciudadano y su candidatura presidencial, por la baja preferencia en el electorado, no afectará el proyecto en Jalisco, advirtió Pablo Lemus.

El candidato de MC al Gobierno estatal garantizó que Jalisco seguirá siendo naranja, porque la gente opta más por las personas que por los partidos.

Ante un posible voto cruzado en la entidad, se pronunció por un voto libre, donde la gente se defina por quien crea gobernará mejor.

En entrevista, Pablo Lemus manifestó que ganará a pesar de cómo el Gobierno federal interviene en el estado para apoyar a la candidata de Morena.

"Estoy seguro que el Gobierno federal quiere y está metiendo las manos en la elección, es más, qué te digo las manos, todo el cuerpo".

- La duda ahora es si Jalisco lo mantendrá Movimiento Ciudadano.

No tengas duda, Jalisco se va a conservar como un estado naranja. Es muy importante que los buenos gobiernos sigan en Jalisco.

En el equilibrio democrático nacional es muy importante también que los estados que hoy son gobernados por la oposición se mantengan de esa manera.

Y en Jalisco no tengo duda de que la gente va a elegir un buen gobierno, porque saben la capacidad de gobierno que tengo.

He gobernado Zapopan y Guadalajara, con muy buenos resultados y con una muy buena evaluación.

Tengo la experiencia, tengo la pasión, tengo la alegría para gobernar muy bien a Jalisco y te garantizo, Jalisco se mantendrá naranja.

- Hay una importante diferencia con Morena, pero podría acortarse ¿le puedan pisar los talones?

Efectivamente, y tal y cual lo demuestra la encuesta de Reforma, tenemos una ventaja importante, pero no podemos confiarnos, tenemos que trabajar con mucha humildad, la soberbia no puede caber entre nosotros y esto tiene que ser como el primer día.

La ventaja creció durante esta precampaña, es decir, la ventaja que Grupo Reforma marcaba previo a las precampañas era de tan solo 4 puntos en Jalisco entre Movimiento Ciudadano y Morena.

Trabajamos en la precampaña y la ventaja se aumentó al doble, es decir, se fue de 4 a 8 puntos, pero la tenemos que llevar a más de 2 dígitos.

En la elección de Jalisco van a utilizar todas las artimañas electorales para tratar de quedarse con el estado más emblemático de México que es Jalisco y para ello están mandando operadores políticos, programas sociales, aprovechándose de ello.

Pero en Jalisco somos muy orgullosos de nuestra tierra y no vamos a permitir que nadie, desde Morena de la Ciudad de México, quiera dar órdenes a Jalisco, los jaliscienses nos gobernamos nosotros solitos.

- ¿Cómo es esa operación que ustedes han detectado?

Por ejemplo, la subsecretaria de Gobernación estuvo haciendo ruedas de prensa de apoyo a la candidata de Morena en Jalisco. ¿Cómo una funcionaria de la secretaría de Gobernación está haciendo proselitismo? Es una prueba clarísima.

Segundo, están utilizando los padrones de los beneficiarios de los programas sociales para enviarles publicidad de los candidatos de Morena, diciéndoles una gran mentira, que si no votan por los candidatos de Morena van a desaparecer los programas sociales. Incluso dicen que nosotros vamos a desaparecer los programas sociales.

Nosotros estamos a favor de los programas sociales, pero nosotros brindamos muchas otras cosas más que, claro, no da Morena, como educación, atención a la salud, apoyos al campo y también por supuesto la construcción de infraestructura.

Tenemos una vocación directamente orientada a los resultados, yo no soy un político tradicional, yo no soy un líder partidista, yo vengo de la iniciativa privada y a mí lo que me gusta es dar resultados y por eso te garantizo que claro que vamos a ganar el gobierno del Estado de Jalisco.

- La encuesta de Grupo Reforma también hablaba de una ventaja amplia Sheinbaum en el Estado, ¿Cree usted que pueda haber un voto cruzado, que haya un voto por usted y por Sheinbaum o a favor de Xóchitl Gálvez.... ¿y qué pasó con Máynez y MC?

En la propia encuesta de Grupo Reforma se pregunta a la ciudadanía "¿quién tiene mejores atributos entre la candidata de Morena y tu servidor?" Y son 10 atributos los que se marcan, yo gano en 9 de 10, es decir, la gente ve bien que yo tenga experiencia de gobierno, que haya dado buenos resultados, que sea una persona seria, que no me gustan los conflictos, que yo vengo a gobernar bien y de buenas, eso lo refleja la encuesta.

Claro, Jalisco ha dado muestra, no hoy, durante muchísimos procesos electorales de que la gente vota más por las personas que por los partidos políticos.

¡Ojo! En Jalisco la gente vota más por las personas que por los partidos políticos.

Lo que te diría es que la gente vote conforme ellos evalúen quién puede tener mayor capacidad de Gobierno. La ciudadanía tiene que ser libre para votar por las mejores opciones y no tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con las personas.

- Entonces ¿sí podría darse este voto cruzado? porque se percibe que en Jalisco no van las cosas tan bien con el candidato Álvarez Máynez, también hay un conflicto con el gobernador, que no vio bien la forma en cómo se destapó.

En el 2018 que yo iba a la reelección en el Municipio de Zapopan, venía la ola de López Obrador, el morenismo. Yo esa elección en Zapopan la gané por 22 puntos porcentuales, es decir, aguanté, no solamente aguanté y contuve, sino derroté esa ola morenista que venía para toda la República Mexicana

¿Y qué evaluó la gente? ¿Quién quería que lo gobernara? Yo creo que muchas personas votaron por un candidato o candidata a la presidencia de la República, pero muchos de esos votos presidenciales me cayeron a mí en el Municipio de Zapopan.

Nuevamente porque evaluaron el perfil del gobernante, de la persona, su experiencia, su forma de ser, su historial familiar, personal, los principios, la congruencia, la cercanía y acabaron votando por mí.

Va a pasar lo mismo.

- ¿Entonces, no cree usted que afecte la situación ahorita MC a su candidatura?

No lo creo, no lo creo. Nuevamente, porque la gente evalúa el perfil de las y los candidatos. Yo tengo la experiencia suficiente, la gente me conoce. Saben que trabajo por la gente y por eso van a votar por mí, independientemente de la situación electoral nacional o de cualquier otra índole.

- Candidato, ¿ya tiene usted una propuesta que pueda responder a la inseguridad que sea diferente a lo que hay a nivel local y federal?

Otra vez, la gente evalúa la experiencia y los resultados.

Tú puedes ver todos los índices delictivos cuando goberné Zapopan y Guadalajara, como todos fueron a la baja.

Dejé las policías Guadalajara y Zapopan mejor pagadas de toda la República Mexicana. No es cierto que salen de San Pedro Garza García, son las de Guadalajara y Zapopan las mejores pagadas de toda la República Mexicana.

Capacitación, tecnología, en el momento en que me lo permita la ley, voy a hacer las propuestas correspondientes.

Cuando hablamos de seguridad, no solamente tiene que ver con policías, tiene que ver con una política de prevención del delito.

Las políticas públicas que seguimos en Guadalajara y en Zapopan de prevención del delito, como son los centros comunitarios de reconstrucción del tejido social.

Voy a llevar la paz a todo el estado de Jalisco, sí con el fortalecimiento de las policías, pero con mucha política de prevención del delito.

- ¿Qué delitos son los que más le preocupan?

Los patrimoniales, los que más le afectan a la población, los que dañan digamos el patrimonio familiar, como puede ser el robo a persona, el robo a casa habitación, el robo de vehículo, el robo de negocio, y por supuesto hay un tema fundamental que estaré abordando en mi campaña, porque no podemos tapar el sol con un dedo, sino por el contrario debemos de entrarle a la solución de los problemas, dos cuestiones que me voy a enfocar mucho, en la atención a las víctimas de desaparición forzada, y así lo demostré en Guadalajara y en Zapopan, atendiendo directamente a las familias y por supuesto evitando que esta situación creciera, y segundo, los delitos que tienen que ver en violencia contra las mujeres, el llegar a cero feminicidios, tenemos que entrar a cuidar a nuestras mujeres.

Hicimos una política pública en Zapopan, que ahora está en más de 30 municipios de la República Mexicana, que se llama Pulso de Vida, un dispositivo digital de geolocalización, un GPS, que una mujer que tenga un riesgo de violencia, por ejemplo de su ex pareja, oprime ese botón, la mujer es geolocalizada y en menos de cuatro minutos una patrulla tiene que llegar.

- En la coordinación con la Federación ¿usted ve que pueda ya acabarse con este distanciamiento que se ha generalizado a lo largo del sexenio con los estados?

A las pruebas me remito. Dicen por ahí que chango viejo no aprende maroma nueva. Y ustedes pueden ver mi desempeño como gobernante. Yo soy un negociador y me pongo de acuerdo con el Gobierno federal, con el gobierno del estado, con otros gobiernos municipales, independientemente de que sean o no de otro color político, porque lo que buscamos es resolverle los problemas a las personas.

He tenido que trabajar con administraciones federales del PRI mis primeros tres años en Zapopan, después seis años directamente con un gobierno de Morena, y lo que hemos hecho es coordinarnos en beneficio de la gente.

Cuando eres gobierno no puedes pelearte, no se trata de generar problemas, se trata de generar soluciones.

Yo no me voy a pelear con un gobierno federal que pueda afectar a las y los jaliscienses. No, yo vengo aquí a dar soluciones y a acordar, y yo sé platicar con todo el mundo, generar acuerdos en beneficio de la gente.

- Por último, solamente insistirle con esta situación que hay en el Estado con MC y el gobernador. ¿Ya tuvo contacto con el gobernador, han platicado de cómo pueden mejorar las condiciones políticas en la entidad, en MC y también con la candidatura presidencial?

El gobernador está haciendo lo que le toca, y entiende perfectamente que debe de ser respetuoso de un proceso electoral.

Él tiene una responsabilidad ejecutiva, yo tengo la responsabilidad de la candidatura. Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros hicimos política, política seria.

Todo mundo decía que no nos íbamos a poder poner de acuerdo entre los grupos internos de MC en Jalisco, que nos íbamos a pelear, que iba a haber fracturas, sesiones.

Y nosotros tuvimos la responsabilidad y la generosidad política de ponernos de acuerdo. Pero además, decir, aquí todos cabemos, no se trata de que ya salió el candidato a gobernador y él se queda con todo, no.

Yo necesito de todos los grupos políticos de MC y de la ciudadanía en general para ganar y para ser gobierno.

Mientras nosotros nos pusimos de acuerdo desde octubre del año pasado y hoy caminamos juntos y los del frente siguen revueltos, siguen bronqueados, no se acompañan unos a los otros, no se saludan, no se pueden ver.

Y esos pleitos los están debilitando, afortunadamente. Y nosotros, pues seguimos trabajando y por eso nuestra ventaja se sigue ampliando.

Yo pude, con el esfuerzo y el apoyo de mis compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano, crecer esa ventaja y allá, por sus enredos, se cayeron. Así de sencillo.

Entonces acá estamos trabajando unidos y en el entendido de que cada quien estamos haciendo lo que nos corresponde.