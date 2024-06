Jalisco: retrasan candados y artefactos apertura de casillas

Agencia Reforma | Hasta el momento, la jornada electoral no ha tenido incidentes graves de seguridad Agencia Reforma | Hasta el momento, la jornada electoral no ha tenido incidentes graves de seguridad Agencia Reforma | Hasta el momento, la jornada electoral no ha tenido incidentes graves de seguridad Agencia Reforma | Hasta el momento, la jornada electoral no ha tenido incidentes graves de seguridad Agencia Reforma | Hasta el momento, la jornada electoral no ha tenido incidentes graves de seguridad Agencia Reforma | Hasta el momento, la jornada electoral no ha tenido incidentes graves de seguridad Agencia Reforma | Hasta el momento, la jornada electoral no ha tenido incidentes graves de seguridad

Guadalajara, México.- Hasta el momento, la jornada electoral no ha tenido incidentes graves de seguridad, aunque se han retrasado algunas casillas debido a que amanecieron cerradas con candados y por el hallazgo de artefactos sospechosos. Las Comisarías de la Zona Metropolitana reportaron que hasta este mediodía no han sido requeridas por incidentes de seguridad graves. Sin embargo, la jornada se ha visto afectada en los horarios de apertura de algunas casillas principalmente en Zapopan y Guadalajara. El primer hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas cuando un ciudadano reportó a los números de emergencias la localización de un artefacto extraño pegado a la puerta de la finca donde se instalaría la casilla en la Colonia Santa Teresita, en Guadalajara. Autoridades locales y uniformados de la Guardia Nacional acudieron a la casilla en Hospital y Manuel M. Diéguez y descartaron algún peligro, pues se trató de un tubo de gas lacrimógeno caduco. Casi a la misma hora se reportó otro artefacto extraño tirado en la escuela Secundaria Mixta 57 de la Colonia Mezquitán; las autoridades descartaron algún riesgo y las actividades se reanudaron sin complicaciones. En tanto, en la casilla 598 de Guadalajara amaneció encadenado y con candado el kínder particular donde se instalaría la casilla, empero tras varios intentos los candados fueron abiertos y se reportó que el inicio de la votación se retrasó varias horas. Asimismo, la Comisaría de Zapopan informó que en seis escuelas de Zapopan las puertas fueron selladas con candados de los que los funcionarios de casilla no tenían llave. Policías y políticos consultados consideraron que estas son estrategias para retrasar la apertura de casillas. "Me reportan seis escuelas en Zapopan con candado y bueno, pues tuvimos que quitar los candados, el mismo candado, la misma tipo de cadena. "Lo candados no es que los haya puesto la escuela, los ponen otras gentes, eso que quede claro (...) ya sabemos quienes son y bueno, pues lo único que nos queda a nosotros este, es quitarlo", comentó Juan José Frangie. En una casilla del Fraccionamiento Bosques del Centinela, en Zapopan, se reportó que amaneció con el cancel soldado, lo que retrasó la instalación de la casilla. La Comisaría de Zapopan informó que, pese al retraso, las casillas pudieron instalarse y ya se lleva a cabo la votación. Por su parte, la Comisaría de Tlaquepaque y la Comisaría de Tonalá reportaron que no han sido requeridos debido a incidentes de seguridad en las casillas que hay en sus Municipio.