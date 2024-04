Israel protege a Zerón, presunto torturador: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Gobierno de Israel de proteger a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a quien señaló de ser un "presunto torturador".

"Nos importa mucho lo de Zerón, porque lo de Zerón no ha avanzado, se nota claramente que hay protección del Gobierno de Israel. Le he enviado dos cartas a dos Ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta. Nos dijeron que en diciembre iba a haber un fallo y no ha habido.

"Eso es lo que hoy también quiero que plantee la Secretaria de Relaciones Exteriores, porque no es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos, y ya lleva pues como un año o más que envíe la primera carta y no hay respuesta", comentó López Obrador en conferencia.

En febrero pasado, Tomás Zerón negó en un documental de la BBC sobre el caso Ayotzinapa haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", presunto integrante del grupo Guerreros Unidos.

"Se ve que yo lo amenacé, okey, pero nunca lo torturé; yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, yo no tenía necesidad de torturar a nadie. Yo me volví muy importante como para ser culpado, pero no tan importante como para que alguien saliera en mi defensa", sostuvo el ex funcionario actualmente prófugo en Israel.

En julio de 2020 circuló en redes sociales un video en el que aparece el ex mando al frente de un interrogatorio en el que "El Cepillo" se encuentra sometido y rodeado por otros elementos.

En las imágenes, el presunto sicario aparece sentado, esposado y encapuchado; a Zerón le imputan amenazarlo y amedrentarlo para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal anunció que entre hoy o mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronunciará sobre el caso de Tomás Zerón.

"Y sí, no tenemos tratado de extradición (con Israel), pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos. Vamos hoy o mañana a que se pronuncie la Secretaría de Relaciones Exteriores con relación a los dos casos (Roemer y Zerón) para que expliquen. El primero (Andrés Roemer) que está acusado de acoso sexual y de violación, y en cuánto tiempo se tiene que decidir o resolver; y lo otro (de Zerón), las dos cosas", agregó.