Irrumpen policías en Embajada de México en Ecuador

Quito.- Un grupo de policías de Ecuador irrumpió a la fuerza ayer viernes en la embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, horas después de que el gobierno mexicano le concediera asilo político en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países.

Los policías, que llegaron en vehículos negros, rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana en el norte de la capital ecuatoriana y accedieron a los patios.

El gobierno ecuatoriano difundió un comunicado posterior confirmando la detención de Glas y su puesta a disposición de las autoridades competentes.

El texto titulado “Defendemos la soberanía nacional, cero impunidad”, indicó que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político”. Y añadió que “al haberse abusado de las inmunidades y privilegios a la misión diplomática que albergaba a Glas y conceder un asilo diplomático contrario al marco convencional, se ha procedido con su captura”.

Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, en declaraciones a The Associated Press expresó tras la entrada a la fuerza de la policía ecuatoriana: “Estoy atónito por la situación que se ha dado... Es la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero; es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la embajada”.

Consultado por la situación de Glas, señaló que “simplemente temo por su vida”.

Canseco aseguró que fue encañonado por los efectivos ecuatorianos.

El viernes la embajada de México en Quito lucía con fuerte custodia policial. Uniformados cerraron la principal avenida de acceso a ese sitio. Horas antes, grupos militares estaban movilizados cerca de la sede diplomática.

Desde 2017, Glas cumple dos condenas, una por un caso de sobornos y otra relacionada al caso Odebrecht. Fue liberado a finales de noviembre de 2022. Además, tiene una investigación abierta en su contra por irregularidades en las tareas de reconstrucción del terremoto de 2016 durante su gestión.

Ordena AMLO suspender relaciones

AMLO instruyó suspender relaciones diplomáticas con Ecuador, tras irrupción de la policía a Embajada de México, lo que calificó como una violación flagrante a la soberanía del país.

A través de un mensaje en X, antes Twitter, el mandatario indicó que instruyó a la canciller Alicia Bárcena emitir un comunicado sobre los hechos y que proceda legalmente.

“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, indicó López Obrador.

En su texto, el mandatario informó que anoche policías de Ecuador entraron por la fuerza a la Embajada de México en Quito y se llevaron detenido al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la que calificó como “persecución y acoso”.