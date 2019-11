Involucran a Romero Hicks, hijo de Calderon y Nuño en bots

Ciudad de México— El Gobierno federal involucró al extitular de SEP, Aurelio Nuño, al coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y al hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala, con los bots asociados a las tendencias #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta.

Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó en Palacio Nacional un análisis realizado a las tendencias que se generaron a partir de la conferencia mañanera del 31 de octubre pasado.

Según el funcionario, el 26 por ciento de los tuits sobre esas tendencias fueron bots y 74 por ciento correspondieron a usuarios reales.

"Del análisis de las redes de vínculos se encontró que las granjas de bots que corresponden a ese 26 por ciento se identificó una cuenta 'mother bot' que es la cuenta origen asociada a arroba tumbaburros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko y se observó una importante actividad de lo que se conoce como 'child bots' o nodos de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala", señaló.

En el informe detalla que el intercambio analizado se realizó entre 28 mil 161 usuarios, con 34 millones 917 mil menciones publicadas.

En las tres tendencias citadas, la presencia en redes se mantuvo sobre todo en la Ciudad de México, seguida de Nuevo León, Sonora y Sinaloa.

Un 50.69 por ciento de los usuarios son hombres y el 21.60 por ciento mujeres, en tanto que el 5.47 por ciento de los tuits son originales y el 83.7 por son retuits.

A las 16:00 horas del 31 de octubre esta tendencia se convirtió en Trending Topic, manteniéndose así el 1 de noviembre y hasta ayer dejó de estar en el top ten, agregó Mendoza.

En la conferencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a seguidores no insultar en las redes sociales.

"La recomendación es que no se insulte, sino que se argumente", dijo. "Por lo general, son muy buenos los argumentos, además no podría ser de otra forma".

Para el mandatario, sus opositores están fuera de control y los acusó de actuar inmoralmente con el uso de robots en redes.

"Los conservadores están desquiciados, desesperados, no tienen argumentos e insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral", sostuvo.

"Nosotros nunca jamás lo hemos hecho ni se hará (...). Vamos a ejercer con libertad nuestro derecho de réplica".

Cuestionado sobre las acusaciones de Felipe Calderón de que en la conferencia matutina se expuso el nombre de su hijo, López Obrador afirmó que "el que no quiera ver visiones no salga de noche".

"Aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema, fue de dominio público y no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información, y el que no quiera ver visiones que no salga de noche", respondió.

En tanto, el Jefe del Ejecutivo consideró que, si es verdad que Aurelio Nuño está detrás de los bots, sería una prueba de que el País estaba en manos de inmorales.

"Si es cierto, porque esta es una versión, habría que revisar bien, pero imagínense que fuese cierto que Nuño esté metido en esto, que fue Secretario de Educación Pública, de ser cierto sería una muestra de que estábamos en manos de inmorales, estábamos por los suelos", expresó.