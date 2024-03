Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por el PAN, PRI y PRD, aseguró que no le quita el sueño la encuesta de Grupo Reforma, en la cual es superada por 24 puntos en la intención del voto por la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Si ustedes creen que la Encuesta me quita el sueño, pues no, no me lo quita. Al contrario, eso invita a que redoblemos esfuerzos, dijo.