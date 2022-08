Invita AMLO a foto en Palacio Nacional a Fox, Calderón, Zedillo y Salinas

Tijuana.- Ante la propuesta de Vicente Fox para que los expresidentes y Andrés Manuel López Obrador se tomen una foto, el actual mandatario federal los invitó a Palacio Nacional a tomársela.

Ayer, el expresidente Fox tuiteó desde su cuenta @VicenteFoxQue:

PUBLICIDAD

"INVITO A:

Amlo

Salinas

Zedillo

Calderón

Fox

Reunirnos y tomarnos una foto juntos en lugar neutral. Demostremos que MEXICO es primero!!".

Este viernes, en la mañanera en Tijuana, López Obrador indicó que los invita al lugar más neutral del país.

"Cuando alguien se excede, no sabe autolimitarse, se afecta, sea cualquier persona, hombre o mujer, por ejemplo los conservadores, que ponen cosas y no de mala fe pero, ¿Por qué no pones el twitter del presidente Fox?", pidió AMLO.

-¿Se reunirá con Fox?, se le preguntó.

"Hay que buscar la conciliación, miren, amor y paz amor y paz, no pelearnos, no, no, no, no, no, no, miren que hace el presidente Fox, quiere que nos tomemos una foto", respondió.

-¿Se la va a tomar?, se le insistió.

"Sí, cómo no, y lo invito a Palacio, a los demás, a todos, que vayan allá, los invito", dijo López Obrador.

-¿Por eso no invitó a Calderón?, se le cuestionó.

"Si lo invitó, lo que pasa es que él también lo invitó, entonces, está doblemente invitado. Y claro, si quieren estar ahí los invito a Palacio, a ver pon el tuit", agregó el tabasqueño.

"Miren lo que puso Vicente Fox (dio lectura al tuit), ¿Pues cuál es el lugar más neutral? el Palacio Nacional, ¿O no es el Palacio del Gobierno de la República, de la cosa pública, de todos?".

"Si ellos están de acuerdo, yo los invito y ahí nos tomamos la foto", sentenció.