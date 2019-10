Investigador del Cinvestav descarta peligro por ranitidina

Ciudad de México— Luego de que la Cofepris llamara a no consumir ranitidina por detectar una impureza cancerígena, Gilberto Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del Cinvestav, aseguró que no existe un riesgo en automático de desarrollar cáncer en personas que han consumido el fármaco.

El experto del IPN señaló que este tipo de medidas son preventivas, justo para evitar riesgos mayores, en este caso, la impureza se detectó a tiempo y se retiró.

"No estimamos que nadie vaya a tener cáncer. Justamente por eso se hace un retiro preventivo", precisó.

El fármaco, que se puede adquirir sin receta, se usa para prevenir y aliviar la acidez estomacal asociada con la indigestión por mala alimentación y el estrés.

Indicó que por eso son fundamentales las revisiones periódicas que las autoridades sanitarias realizan a los medicamentos.

Advirtió que al momento de la fabricación se pueden producir las impurezas potencialmente cancerígenas debido a mala calidad de la materia prima.

"Por querer bajar costos compran materia prima de calidad dudosa o no la purifican lo suficiente. Por eso es muy importante que la autoridad sanitaria esté todo el tiempo (revisando) los medicamentos", detalló el experto.

La Cofepris pidió ayer a la población considerar el uso de otros productos para el tratamiento de acidez estomacal y a quienes están bajo tratamiento con este fármaco sugirió acudir al doctor para cambiar su medicación.

La impureza detectada fue identificada como N-nitrosodimetilamina, que en altas concentraciones eleva el riesgo de desarrollar cáncer.

La Cofepris indicó que a los titulares de los registros sanitarios de los medicamentos que contienen en su formulación ranitidina, se les solicitó suspender la fabricación, distribución y venta de estos productos.

Reforma publicó el pasado 13 de septiembre, que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) lanzó un comunicado en el que alertó que algunos medicamentos con ranitidina están contaminados con dicha impureza "en niveles bajos".

La dependencia estadounidense la clasificó como "un probable carcinógeno humano".

Según la FDA, la impureza es un contaminante ambiental conocido y se encuentra en el agua y los alimentos, incluyendo carnes, productos lácteos y vegetales.