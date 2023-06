Investiga EU fresas mexicanas por posible hepatitis A

Ciudad de México.- Estados Unidos, a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que inició una investigación ante la probabilidad de contaminación de hepatitis A en fresas producidas en Baja California, México, y que fueron enviadas al territorio estadounidense.

El organismo estadounidense indicó que las empresas Willamette Valley Fruit, Wawona Frozen Foods, Scenic, Salem y OR están retirando voluntariamente paquetes seleccionados de frutas congeladas que contienen fresas cultivadas en México debido al potencial de contaminación por hepatitis A.

Los productos se distribuyeron a través de Walmart, Costco y HEB, donde las autoridades estadounidenses afirman que hasta la fecha, no ha habido enfermedades asociadas con el retiro voluntario de fresas congeladas.

"Se insta a los consumidores a revisar sus congeladores en busca del producto retirado, no consumirlo y desecharlo o devolverlo a la tienda para obtener un reembolso. Los productos que tienen diferentes códigos de lote o fechas de compra no están sujetos a este retiro", resaltó la FDA.

Estas marcas de fresas están en revisión

- De Walmart: Fresas en rodajas Great Value que se envasan en una bolsa de plástico de 64 onzas (4 libras) y 1.81 kilogramos; la mezcla de frutas Great Value, empacada en una bolsa de plástico de 64 oz (4 lb) y 1.81 kg; la mezcla antioxidante Great Value, se envasa en una bolsa de plástico de 40 oz (2 lb 8 oz) de 1.13 kg.

- De Costco: La mezcla de batidos orgánicos Fresh Start de Rader Farms, envasada en una bolsa de plástico de 48 oz (1.36 kg) que contiene seis bolsas de plástico de 8 oz.

- De HEB: Rader Farms Organic Berry Trio empaquetado en una bolsa de plástico de 3 lb (1.36 kg).

Hasta el 5 de mayo de 2023, se han notificado un total de nueve casos de hepatitis A asociados a brotes en tres estados estadounidenses. Según datos epidemiológicos de las personas que proporcionaron información sobre lo que comían antes de enfermarse, informaron haber comido fresas orgánicas congeladas.

¿Qué es la hepatitis A?

Es una enfermedad hepática contagiosa que resulta de la exposición al virus incluso a través de los alimentos.

Puede variar desde una enfermedad leve que dura unas pocas semanas hasta una grave que se extiende por varios meses.

En casos raros, particularmente los consumidores que tienen una enfermedad grave preexistente o están inmunodeprimidos, la infección por hepatitis A puede progresar hasta convertirse en insuficiencia hepática.