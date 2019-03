Invaden en Sinaloa terrenos federales

Ciudad de México— Decenas de personas, la mayoría residentes de Navolato, Sinaloa, comenzaron a lotificar en los acotamientos de la carretera La 50, que atraviesa el Valle Agrícola de Culiacán y Navolato.

Las personas buscan apartar de forma irregular terrenos de una longitud que supera los 40 metros cuadrados, clavando postes de madera y cercando con cuerda de plástico y bolsas amarradas a éstas.

La lotificación se dio a conocer por redes sociales, a través de distintas cuentas, entre ellas las del político y empresario Manuel Clouthier Carrillo, quien criticó la invasión llamando a los Gobiernos estatal y federal para que atendieran el caso.

"Amanece Culiacán con invasiones de tierra por la carretera 50, desde San Pedro hasta Las Puentes se ve el trayecto", dijo en su cuenta de Twitter.

En un recorrido hecho por REFORMA, se documentó que la lotificación se está haciendo con los postes de madera y cal en un tramo que supera los 12 kilómetros.

Ese apartado se inició el 10 de marzo, según dijeron personas que limpiaban uno de los predios, dato que se confirmó con la Dirección de Gobierno.

"Es que la acción que estamos haciendo nosotros quizá no es que no conozcamos de leyes, obviamente no conozco de leyes, pero por la carretera de la que pases normalmente hay casas, hay corrales, hay puestos, cualquier otro negocio", dijo un hombre que limpiaba un predio.

"No conozco mucho de leyes, pero si el gobierno llegara a darse cuenta de la situación que estamos pasando, pues que nos apoyen de una u otra forma, ya sea en el sueldo para que nos alcance".

De acuerdo con información proporcionada por Gobierno del Estado, la lotificación está dirigida por 30 personas, quienes están invadiendo zona federal llamada vía de paso, que está entre un canal hidráulico que pertenece a los módulos de riego 2.1, 2.2 y 2.3.

El Gobierno del Estado, a través de un comunicado, informó que se hizo un llamado a respetar la ley y a permitir que se atienda la demanda de vivienda a través de una comisión integrada por la Dirección de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Comisión Estatal de Vivienda y el Ayuntamiento de Navolato.

"En este caso en particular, se realizará el censo correspondiente a fin de identificar las necesidades específicas de las personas que invadieron lotes en Villa Juárez y ofrecerles alternativas de solución en coordinación con el municipio y con la Federación", se señaló.

El caso se puso a disposición de la Fiscalía General de la República, que abrió una carpeta de investigación en conjunto con la Comisión Nacional del Agua.

El área que recorre esa vía de paso es terreno agrícola, pero los agricultores no tienen facultad para hacer denuncias, sólo los titulares de las concentraciones hidráulicas de los módulos de riego.