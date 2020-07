Interesa al presidente recuperar dinero en caso Lozoya

Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex y ahora testigo de la FGR, su interés es que se recupere y devuelva al erario el dinero de contratos como el de la compra de la planta chatarra de fertilizantes en Coatzacoalcos.

"Nosotros queremos recuperar dinero, por ejemplo si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizante, se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares, eso tiene que devolverse al erario, por eso yo no veo mal el procedimiento (de testigo protegido), que no se aplicaba en México, aunque existe, creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco, ya ven que había la diferencia, no se tocaba a la delincuencia de cuello blanco, eran como los hijos predilectos del régimen", dijo.

"Ahora es parejo, entonces sí va a ser muy interesante lo que informe el señor Lozoya".

López Obrador insistió en que muchas cosas se sabrán con lo que declare Lozoya, por ejemplo si en la aprobación de la reforma energética hubo dinero de por medio.

Por eso, consideró, es muy importante que la Fiscalía General de la República (FGR) haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición de Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido.

"Porque esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México, de purificar la vida pública y no es sólo lo de la reforma energética, cómo está lo del asunto de Odebrecht, de los contratos que se entregaron a Odebrecht y los sobornos que le entregó Odebrecht", apuntó.

El mandatario recordó que se habla de una planta de etileno en Coatzacoalcos que se contrató y Pemex se comprometió a entregar gas para esa instalación, dejando sin gas a sus propias plantas de Pemex.

"Un contrato muy desfavorable (...) y además la planta se financió con créditos de la Banca de Desarrollo en México", advirtió.