Intercambian reclamos por fideicomisos y Guerrero

Ciudad de México.- Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados cruzaron reclamos por la insistencia del gobierno en destinar los fideicomisos del Poder Judicial a la emergencia en Guerrero por el huracán "Otis", a pesar de que hay amparos que impiden disponer del dinero.

A propuesta del petista Gerardo Fernández Noroña, la bancada mayoritaria reclamó que haya amparos que impiden tomar los 15 mil millones de pesos de esos fondos para Guerrero.

La Oposición acusó que se engaña a la población diciendo que con el dinero del Poder Judicial se enfrentará la emergencia.

"Esta soberanía determinó que 15 mil millones de pesos vayan al apoyo a los damnificados de Guerrero, de Acapulco y Coyuca de Benítez y otros municipios afectados en menor medida, pero afectados al fin.

"Un juez, un oscuro juez federal le da un amparo al propio Poder Judicial, ahora sí que son juez y parte, tamaña desvergüenza", acusó Fernández Noroña.

Reclamó que en la discusión del Presupuesto de Egresos, la Oposición estaba muy preocupada por los damnificados de Guerrero y que no se etiquetaba ni un centavo, pero que de los 15 mil millones que se resiste dar el Poder Judicial no dicen nada.

"Es más, no sólo callan como momias, sino van a venir a decir aquí que está bien, que es venganza nuestra en contra del Poder Judicial sacrosanto e impoluto. Pandilla de corruptos, por eso los defienden, pandilla de maleantes", espetó.

Agregó que el Poder Judicial sigue corrompido y la Suprema Corte es la más cara del mundo.

"No les basta ser la Corte más cara del mundo. Son una pandilla de corruptos, salvo honrosas excepciones. Por eso el ministro Zaldívar tuvo que solicitar su renuncia, porque era irrespirable, faccioso, podrido el ambiente que hay en la Corte", dijo.

Aseguró que el pueblo rechaza a los vendepatrias y a los que en vez de impartir justicia venden sus sentencias y se amparan a sí mismos.

La priista Melissa Vargas acusó a Morena y partidos aliados de seguir utilizando la tragedia de Guerrero con fines políticos, lucrando con las necesidades de la población afectada.

"Sí, porque quien está lucrando políticamente con la población es Morena. Hoy el Gobierno federal señala que cuenta con los recursos para atender en tiempo y forma este desastre, pero al mismo tiempo cuestiona que para la entrega de los fondos provenientes de los 13 fideicomisos no se esté dando tan rápido", dijo.

Señaló que Morena sabe que hay recursos legales que impiden la extinción de los fideicomisos debido a evidentes violaciones al proceso legislativo y afectación los derechos laborales adquiridos por parte de los trabajadores del Poder Judicial.

"Imagínense compañeros, ahora resulta que el culpable que no se cuenten con los recursos para la reconstrucción de Guerrero es el Poder Judicial, cuando era responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo y de sus diputados de Morena haber asignado el Presupuesto suficiente que garantizara que hoy Guerrero se estuviera ya reconstruyendo.

"Perdónenme, ya ni la amuelan, ya ni la chingan, como dicen por aquí", reclamó la legisladora.

Acusó que todo es una cortina de humo para ocultar las fallas del Gobierno en protección civil y la prevención ante el huracán.

El perredista Marcelino Castañeda también cuestionó que se engañe a la población diciendo que la atención al Estado de Guerrero depende de la disposición de los recursos de los fideicomisos.

"Ustedes son conscientes de que la propuesta que hoy estamos discutiendo en esta agenda política es inviable. Expliquen ¿dónde está el Fonden? ¡Se lo robaron!

"Digan de frente a las y a los cientos de guerrerenses de colonias marginales que se colocan, desde las 9:00 de la mañana hasta la entrada la tarde, en las carreteras que llevan a zonas de Acapulco, buscando el apoyo, que aseguran que las autoridades no les han dado, ¿cuándo y cómo es que los van a ayudar ustedes?", retó.

Agregó que, a sabiendas de que el rubro más importante para la recuperación del puerto de Acapulco y de Guerrero es el turismo, aumentaron el costo de peaje en las casetas.

"Miserablemente subieron las casetas, incluyendo la México-Acapulco, lo que demuestra su poca sensibilidad y su nula disposición para apoyar a Acapulco. ¡Qué poca madre tienen!", exclamó.

La panista Patricia Terrazas dijo que a los necesitados de Guerrero les dan mentiras y discursos, así como decretos con los que "quieren echar la basura abajo del tapete".

También retó a revisar no sólo los gastos de la Suprema Corte, sino también del Poder Ejecutivo, porque el presidente vive en un Palacio, y el Poder Legislativo tiene diputados que sólo levantan la mano y no hacen nada más.

"No estamos señalando los fideicomisos de unos y de otros, hagamos lo correcto, revisemos las cuentas de todos los funcionarios públicos.

"No me digan que no hay tela de dónde cortar, ahí están las bases de datos del SAT, donde podemos irnos al fondo para recorrer todas y cada uno de sus propiedades y a ver el origen, dónde sacaron para gastar tanto", lanzó.

El también perredista Miguel Ángel Torres manifestó que acusan al Poder Judicial de ser juez y parte, pero, dijo, en la práctica es el Ejecutivo el que es juez y parte.

"Piden los recursos de las y los trabajadores del Poder Judicial y no voltean a revisar los recursos de los fideicomisos del Poder Ejecutivo. Ahí hay más de 550 mil millones de pesos distribuidos en 178 instrumentos.

"No engañen a nadie, no traten de engañar al pueblo de México. Los mezquinos son ustedes que hacen uso del desastre, de la desgracia para seguir golpeando las instituciones", afirmó.