Intenta Morena acaparar Revocación

Los diputados de Morena pidieron que la Ley que regulará la consulta de revocación de mandato no sea dictaminada por una comisión que encabeza el panista Jorge Triana.

Este viernes, los diputados recibieron la solicitud del diputado de Morena, José Martín Padilla, para que la Ley de Democracia Directa, en la que se prevé que la Jefa de Gobierno pueda hacer campaña durante el proceso electoral 2021 para la consulta de revocación de mandato, no fuera turnada a la Comisión de Asuntos Político Electorales, que preside Triana, como ya lo había aprobado el Presidente de la Mesa Directiva el 28 de mayo.

"No entiendo cuál es el miedo, por qué esta iniciativa no quieren que comparta turno con algo que es de elemental raciocinio, participación ciudadana, con los órganos que se van a encargar de organizar si se aprueban los ejercicios que se están planteando que son los órganos electorales, Instituto y Tribunal Electoral", argumentó Triana.

Padilla, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana, pidió que solo su comisión dictaminara la iniciativa con el argumento de que Triana pidió de manera extemporánea que se les considerara para la revisión del proyecto.

El coordinador del PRD, Jorge Gaviño, acusó a los diputados de Morena de querer acaparar el dictamen para evitar una discusión sobre la nueva Ley.

"¿Por qué lo hace el partido de la mayoría? Yo lo voy a decir claramente: Porque se va a discutir en estas Comisiones Unidas la revocación de mandato, y ese es el problema y ese es el gran temor de la mayoría, caer en una discusión en comisiones y quieren dar otro albazo legislativo. No lo vamos a permitir", expuso Gaviño en el Pleno.

"Esencialmente el tema no es electoral, el tema es la participación ciudadana y por eso creemos que debe de quedarse en Participación Ciudadana", respondió la morenista Valentina Batres.

Al final, los morenistas cedieron a que la iniciativa sea dictaminada por las comisiones de Participación Ciudadana y de Asuntos Político-Electorales.