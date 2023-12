Intenta Acapulco salvar la Navidad

Acapulco.- Sobre la avenida Costera Miguel Alemán está instalado un túnel luminoso y al final un árbol de Navidad custodiado por dos figuras de renos. En la noche ilumina la acera frente al Sanborns Oceanic ante la indiferencia de los peatones y de los automovilistas que está más atentos al cruce por la falta de semáforos.

Algunas palmeras del camellón también han sido iluminadas y forman parte del decorado que el gobierno estatal y el municipal han hecho en el puerto en un intento por retornar a la normalidad.

Hace dos meses toda esta zona estaba devastada, el 25 de octubre el huracán “Otis” golpeó la ciudad como huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora que hicieron añicos vidrios, desprendieron plafones, volaron mobiliario, doblaron postes y arrancaron ceibas y palmeras. Ahora, las luces de colores del árbol navideño se prenden y apagan intermitentemente y el túnel brilla proyectando un tono dorado a esa parte de la banqueta.

No todo brilla

Hugo Alcántara conduce un viejo Tsuru habilitado como taxi, parece tener prisa por llegar a algún lado aunque en realidad no tiene ninguna premura, para él la normalidad son las calles limpias de escombros y enramadas.

“Hubiera visto cómo estaba todo esto, el primer día no podía ir de un lado a otro de Acapulco, había escombros por todos lados, fierros, lodo, postes tirados y ramas de árboles. “Después se fue acumulando la basura y con la basura llegó el apeste y luego los moscos y los moscos trajeron el dengue, ahora hay muchos niños con dengue”, dice mientras va del Zócalo a Caleta.

El pasado 20 de diciembre, la gobernadora Evelyn Salgado hizo un recuento de lo que significó despejar las calles: 700 mil 420 toneladas de basura recogida en 87 mil 720 viajes de camión con la participación de 4 mil 356 trabajadores y mil becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Pese a lo apabullante de las cifras, algunas calles fuera de la zona turística aún tienen montones de basura apilada y como remedio temporal le han echado cal para intentar detener el proceso de putrefacción de la materia orgánica.

Circulante

Los turistas no han regresado a Acapulco o al menos no lo han hecho con la magnitud de otros años, pese a ello la economía no ha colapsado. De acuerdo con el último reporte oficial están operando casi 50 sucursales bancarias, 162 tiendas, 32 de ellas de autoservicio, y 127 hoteles con una disponibilidad de 4 mil 534 habitaciones.