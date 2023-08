Insulta por libros AMLO a ministro

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que acatará la resolución del ministro Luis María Aguilar, quien suspendió la entrega de los libros de texto gratuitos en Chihuahua para el ciclo escolar 2023-2024.

No obstante, acusó al ministro de deshonesto y conservador, mientras que a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, la calificó de reaccionaria, irresponsable y politiquera.

“Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte (Aguilar) que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y estudiantes de Chihuahua.

¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo federal la elaboración, la distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, señaló.

El viernes pasado, el ministro Aguilar ordenó suspender la entrega de los polémicos libros de texto gratuitos en Chihuahua para el ciclo escolar 2023-2024.

Aguilar concedió una suspensión a la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua, tras admitir la controversia constitucional que promovió en contra de la Secretaría de Educación Pública por aparentes violaciones a los procedimientos en la aprobación de los contenidos de los libros.

Un día antes, la jueza Décima de Distrito de Chihuahua, Madhay Soto Morales, también suspendió temporalmente la distribución de los libros de texto en la entidad, en un amparo presentado por la Clínica de Derechos Humanos, A.C., representada por Eduardo Rivas Martínez.