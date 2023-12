Instalan comisión para Acapulco...2 meses después de 'Otis'

Ciudad de México.- Dos meses después de que el huracán "Otis" devastara Acapulco, los senadores instalaron la comisión que dará seguimiento la reconstrucción del puerto.

Vía zoom, el presidente del órgano, el senador Félix Salgado Macedonio papá de la gobernadora Evelyn Salgado apuró los trabajos y levantó la sesión en apenas 40 minutos.

Salgado Macedonio argumentó que era necesario esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aportara informes para revisar la aplicación de los recursos destinados a la reconstrucción.

"Esta comisión fue creada con el objeto de irle dando puntual seguimiento a la aplicación de los recursos que el Gobierno federal está haciendo en nuestro bello puerto de Acapulco. Y yo propongo que en próximos días nos alleguemos más información de la Secretaría de Hacienda para ir viendo la aplicación del recurso para puentes, carreteras, agua potable, limpieza e infraestructura turística y de salud", planteó.

"Y como en este momento se está aplicando, se está haciendo llegar el recurso, creo que por ahora no podríamos tener esa información; pero ya habiendo un corte, creo que por enero ya podríamos tener una reunión para ir hablando con cifras más concretas".

El senador priista Manuel Añorve hizo énfasis en la necesidad que hay de que los secretarios de Estado intervengan en la reconstrucción.

"Al secretario de Turismo (Miguel Torruco Marqués) nunca se le ve", se quejó el legislador guerrerense. "Necesitamos reuniones con la gobernadora, con los secretarios de Estado; que el de salud nos diga qué está sucediendo con el dengue. Me preocupa mucho que no haya créditos sin intereses, con recursos a fondo perdido", expuso.

Exalcalde acapulqueño, Añorve alertó del riesgo de que si no se reactiva la planta hotelera, para febrero podría repuntar el desempleo.

Según dijo, los hoteles El Cano y el Hyatt se habían forzados a cerrar.

Tras señalar que la comisión se instalaba con "dos meses de atraso", el senador ex priista Miguel Ángel Osorio Chong urgió a sus colegas a activarse "de la manera más rápida".

"Esto no debe ser político, debemos despolitizar esta comisión. No es para ir a Acapulco y hacer discursos. Tenemos que ver cómo ayudamos, cómo hacer que las cosas caminen. Si ya tardamos dos meses, no debemos tardar otros dos meses en ir allá...", expuso.

La morenista Nestora Salgado dijo que era necesario "buscar formas de cómo seguir apoyando a la gente y de cómo llevarle a la gente información veraz y que no se distorsione y que por medio de nosotros se dé información con mucha certeza".

El jefe de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, sugirió hacer "una visita de campo para ser testigos de lo que la gente está pidiendo.

"Es necesario que haya resultados muy importantes porque la gente de Acapulco lo está pidiendo y nos lo está reclamando", apuntó.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, recomendó a sus compañeros entrar en contacto con quienes tienen responsabilidad de atender a los niños porque hay escuelas devastadas.

"Si no se toman medidas pertinentes, el trabajo infantil se va a agudizar. Tenemos que darle prioridad a la vida de los niños", añadió.