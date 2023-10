Instalan centro de mando para atender efectos de 'Otis'

Ciudad de México.- Un Centro de Mando para la Atención de Efectos del Huracán "Otis" fue instalado para ayudar en la pronta recuperación de Acapulco, informó Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la funcionaria, el propósito es que haya coordinación de los tres niveles de Gobierno y eso repercuta en una más rápida que la rehabilitación de Acapulco.

"La coordinación de los tres niveles de gobierno es necesaria para ayudar a la pronta recuperación de #Acapulco y brindar atención adecuada a la población afectada por el #HuracánOtis", posteó la titular de la SSPC en X.

En una foto en la que se presenta al equipo de trabajo del Centro de Mando aparece Rodríguez, acompañada de Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación; Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional y José Rafael Ojeda, Secretario de Marina.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que ya iniciaron los censos casa por casa para evaluar los daños y que continúa la entrega de despensas.

La ayuda humanitaria, aseguró el Mandatario, se está dejando pasar en orden.

"Estuvieron ayer hablando mucho de que no se dejaba pasar el apoyo de los ciudadanos, no es así, hay que informarlo, lo que se busca es que todo se dé en orden, pero que no haya ninguna excusa ni ningún pretexto de estos buitres y que se deje pasar todo", sostuvo.

Se seguirá atendiendo el tema de los saqueos a tiendas y comercios, añadió el Presidente, y el servicio de electricidad se ha restablecido al 55 por ciento.

Según Protección Civil, se han contabilizado más de 220 mil viviendas afectadas, el sector hotelero con un 80 por ciento de daños en instalaciones, el sector eléctrico tiene fuera de servicio 37 líneas de transmisión, 26 subestaciones, una central de generación y 10 mil postes caídos.

El sector salud reporta afectaciones en el Hospital General Renacimiento, por inundaciones en la planta baja y el Hospital General Regional 1 Vicente Guerrero del IMSS.