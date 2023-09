Instalan campamento de maestros en Zócalo para exigir pagos

Ciudad de México.- Unos 400 maestros de Telesecundaria de San Luis Potosí ocuparon una zona de la plancha del Zócalo para manifestarse en contra de los pagos incompletos en sus salarios.

Esto, a una semana de los festejos programados para el 15 y 16 de septiembre, en el marco de los 213 años del inicio de la Independencia de México.

El dirigente magisterial de la XXVI Sección del SNTE y exsenador de Morena, Primo Dothé, dijo a Reforma que se trata de una representación de mil 200 profesores afectados directamente en sus salarios.

"Sólo reciben la quinta o la sexta parte de su salario, existe el caso de una maestra que ha trabajado 40 años, o sea 960 quincenas, y sólo le han pagado 96 quincenas, lamentable, por lo que hace aproximadamente 10 años las maestras y los maestros de telesecundaria decidieron emprender el sinuoso camino jurídico y en esta lucha estamos, queremos ser escuchados", comentó en entrevista.

"No hemos cerrado calles en esta lucha, tampoco han bloqueado carreteras, no han retenido funcionarios, no han pintarrajeado paredes. Decidieron seguir el camino jurídico y quieren ser escuchados por las autoridades federales", añadió.

Aseguró que a la fecha la mayoría de los maestros ya ganaron los amparos.

"Pero si un maestro ganó su juicio en tres años tiene derecho a un resarcimiento de un año más, pero no por todo el tiempo que trabajó, eso dice la ley, pero qué pasa, por ejemplo, con la profesora que trabajó por 40 años, ni modo que perdamos más de lo que se ganó en un juicio o en los amparos", planteó.

"Venimos con la esperanza de ser escuchados, sí, de ser visibilizados ante las autoridades federales, porque finalmente ellas son las que tienen el asunto. Los maestros han recibido una sexta parte de sus salario, que es una clave presupuestal y esa la define la Hacienda federal y esa la norma la Secretaría de Educación Pública", añadió.

Advirtió que el próximo lunes otro grupo va a nutrir el campamento.

La protesta ocurre en medio de los trabajos del Gobierno federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para instalar las gradas y los adornos para los festejos patrios y el desfile militar.