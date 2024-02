Insta PAN a petroleros denunciar presiones por línea pro Sheinbaum

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) llamó a los petroleros a no acatar la línea que les tiró el líder sindical para votar por Claudia Sheinbaum.

Marko Cortés, líder del blanquiazul, apremió a los trabajadores a presentar una denuncia en caso de que se sientan amedrentados por el gremio encabezado por Ricardo Aldana.

En su edición de este viernes, REFORMA publicó que Aldana había llamado a sus huestes a votar por la abanderada presidencial de Morena pero no por el partido.

"Hago un llamado a los trabajadores sindicalizados de Pemex, de maestros, de médicos y enfermeras a que no acaten la línea de sus líderes y tomen su decisión en libertad", planteó el dirigente opositor.

"Nadie puede coaccionar ni amedrentar a ningún ciudadano para ejercer su libertad política. Si las y los trabajadores de Pemex se sienten agraviados, pueden presentar su denuncia. Cuentan con la asesoría de Acción Nacional. Debemos evitar cualquier atropello a la dignidad de las personas. Este es un claro delito electoral y debe ser denunciado, investigado y sancionado", advirtió.

En opinión de Cortés, "ante el crecimiento de Xóchitl Gálvez (la candidata presidencial opositora) en las encuestas, el Gobierno se vale de todas las trampas y artimañas para obtener apoyo para su corcholata. Todo lo que en el pasado criticaron hoy lo hacen con creces. Usan recursos públicos para promover el voto a favor de su candidata.

"Pero la clase trabajadora no se va a dejar engañar: este Gobierno ha sido tremendamente inhumano con las familias. No hay medicinas, no hay vacunas, no se respetan los derechos laborales, el País es un baño de sangre".