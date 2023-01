Insiste Va por México en que Sheinbaum comparezca por Metro

Ciudad de México.— Diputados de Oposición adelantaron que reiterarán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados la petición para que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comparezca ante el pleno de San Lázaro por los accidentes ocurridos en el Metro, algunos de los cuales han sido mortales.

El coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, informó que volverán a enviar al presidente de la Jucopo, el morenista Ignacio Mier, la solicitud para que la también aspirante a la candidatura presidencial de Morena informe las razones de los constantes accidentes de uno de los principales medios de transporte de la capital.

Informó que esta nueva solicitud la presentarán, al igual que la pasada, junto con sus aliados del PAN y del PRI, con quienes la semana pasada anunciaron la coalición electoral Va por México para 2023 y 2024.

"Ya lo presentamos formalmente y volveremos a enviar un escrito al Presidente de la Junta de Coordinación Política porque nos parece indispensable que Claudia Sheinbaum venga al pleno y dé la cara al pueblo de México representado en el Congreso de la Unión, para ver cuál fue el motivo para dejar de darle mantenimiento al Metro, que ha costado muchas muertes y que, por cierto, ahora causa zozobra a los usuarios", dijo.

Espinosa Cházaro lamentó que el Metro siga fallando a pesar de que el 7 de enero pasado una joven falleció por el colapso de dos trenes en la Línea 3 del Metro y puso como ejemplo que ayer se separaron dos vagones en un tren de la Línea 7, en la Estación Polanco.

"Cuando ella (Sheinbaum) desliza la posibilidad de que haya sabotajes, hay un solo sabotaje: el de la falta de presupuesto en el Metro, eso es sabotear al Metro, dejarlo sin recurso y no darle mantenimiento, pues van a seguir sucediendo accidentes", consideró.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, pidió a la mayoría de Morena recapacitar y darle más presupuesto a la Ciudad de México y al Metro, por que los resultados de la falta de recursos a éste último son tragedias y "cosas del día a día".

Moreira confirmó que la solicitud del 7 de enero pasado, para que Sheinbaum comparezca aún se aborda. No obstante, reconoció que depende de Morena que ésta sea aprobada.

El priista dijo que su bancada estaría dispuesta a que la comparecencia no sea ante el pleno, sino ante la Jucopo, porque el momento que actualmente vive el Metro es de emergencia.

Cuestionado sobre la teoría del sabotaje, puesta sobre la mesa por la Jefa de Gobierno, el coordinador priista invitó a Sheinbaum a debatir esos temas, pero en San Lázaro.

"Que eso nos lo comenten ahí, en la Cámara, o sea, nosotros no vamos al pleito, nosotros no queremos espectáculos. Es más, el PRI dice: si es en la Junta de Coordinación Política, adelante. Lo que queremos es discutir y que nos digan, por ejemplo, la Jefa de Gobierno, ¿por qué cree que hay sabotaje? Yo no descartaría nada. Pero lo que yo veo es que tenemos una crisis de mantenimiento en ese lugar y en muchos otros", afirmó.

Previamente, Mier dijo que la Cámara de Diputados debía respetar al Congreso capitalino, porque es al que le corresponde una revisión integral.