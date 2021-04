Insiste Morena en juicio político contra consejeros del INE

Ciudad de México— Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le canceló el derecho a registrarse como candidato de Morena-PT a la Gubernatura de Michoacán, Raúl Morón consideró que hay elementos suficientes para someter a juicio político a los consejeros electorales.

Esta tarde, durante una conferencia de prensa en Morelia, el Alcalde con licencia dijo que los legisladores de los dos partidos que lo postulan están elaborando la demanda de juicio político.

"Nuestros legisladores federales tanto de Morena como PT están platicando, están planteando, se está elaborando una demanda de juicio político", comentó.

"Seguramente ahí en esa demanda habrá todos los elementos, argumentos jurídicos y legales para interponerla, me parece que hay materia para este tema".

El morenista afirmó que además de la cancelación de su registro, los consejeros del INE asumieron atribuciones que no les corresponden al fijar nuevas reglas para asignar las diputaciones de representación proporcional.

"Ellos no están para modificar la norma, ellos están para que se respete tal cual está, no pueden modificarla y menos legislar, jugar el papel de legisladores, están asumiendo atribuciones que no les corresponden", señaló.

"Por eso nuestros compañeros están con la idea de demandar el juicio político y más cosas que seguramente ellos van a acumular en esta demanda de juicio político".

De igual manera, Morón se pronunció a favor de que el INE sea sujeto de una reforma política después del actual proceso electoral.

"Después de los procesos electorales hay un momento de reflexión, porque después de los procesos electorales todas las fuerzas políticas ven los vacíos, lo huecos, las omisiones, las arbitrariedades que se cometen con la legislación y también tiene que revisar quiénes trastocaron esa legalidad", dijo.

"Y seguramente después del proceso electoral va a haber un proceso que se llama reforma política en donde van a estarse planteando las modificaciones que tienen que ver con las instituciones y, sin ninguna duda, el INE va a tener que ser sujeto de una reforma de fondo, porque esto que acabamos de ver, de lo que acabamos de ser testigos, de esta actitud arbitraria, injusta, ilegal por parte de ese grupo de consejeros y consejeras, no lo puede tolerar el País".

Morón estimó que será este jueves cuando presente la impugnación contra la resolución del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).