Insiste INAI a FGR por caso Odebrecht

Ciudad de México— Para reiterar la posición del Instituto sobre la necesidad de que la Fiscalía entregue información relacionada con el caso Odebrecht, el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, informó que conversará este lunes con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz.

El funcionario recordó que, desde noviembre del año pasado, la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) incurrió en un incumplimiento al negarse a acatar una resolución del Pleno del INAI que le ordenó dar a conocer información relacionada con la investigación de los sobornos que la firma brasileña presuntamente pagó en México.

Acuña indicó que ésta no será la primera vez que tratará el asunto con Gertz, pues lo hizo cuando éste aún no había sido designado oficialmente como Fiscal General y se desempeñaba como encargado del despacho.

"Les puedo decir que hoy tengo previsto hablar con él (Gertz) para decirle que nos urge verle para decirle, ahora sí ya como Fiscal General que, ahora sí, (se debe) demostrar la voluntad de este nuevo Gobierno", señaló el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Acuña dijo que le expresará al Fiscal General que el INAI no busca ser obstáculo para la procuración de justicia y que, pese a las demandas de amparo que diversos implicados han promovido, la Fiscalía sí está en posibilidad de cumplir con lo mandatado por el Pleno.