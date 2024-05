Inseguridad, por falta de coordinación: Sheinbaum

Guadalajara, México.- La inseguridad es el principal problema que ven los empresarios y el ataque a la misma la prioridad para la próxima presidenta o presidente.

Ante ello, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la inseguridad actual se debe a la falta coordinación.

En reunión con empresarios de Jalisco este martes en la Expo Guadalajara, la presidenta de la Cámara de la Joyería, Lourdes Cázares Ruiz, resaltó el papel de esta industria a nivel nacional pero tambien destacó que la inseguridad sigue siendo inhibidor de inversiones, por lo que cuestionó a Sheinbaum sobre las acciones en materia de seguridad "independiente de la ideología de los gobiernos", sobre todo en aduanas y delitos de alto impacto para mantener competitividad en la industria joyera.

"No me gusta generar debate en torno a la situación actual, pero parte del problema es que no hubo coordinación del Gobierno estatal y federal. Primero hay que atender los gabinetes de seguridad, es un tema de atención permanente porque si uno suelta el tema vuelve la inseguridad. No puede uno decir 'este es un problema de delincuencia organizada y no lo atiendo', (por ejemplo) los homicidios deben atenderlos las fiscalías estatales", dijo.

"El tema es disminuir la impunidad, que un delito sea perseguido. Fortalecer las carpetas de investigación. Consolidar la Guardia Nacional, en su cercanía con la población y que actúen como primeros respondientes, y trabajar con gabinetes locales. Que no crezca la base social de la delincuencia y que disminuya la impunidad", respondió la candidata.

Además, durante su presentación hizo hincapié en la disminución de la impunidad a través de un Sistema de Inteligencia de Investigación, como el que se implementó en la Ciudad de México durante su mandato.

Presenta Polos del Bienestar a empresarios de Jalisco

En reunión con industriales y empresarios de Jalisco, Sheinbaum presentó 22 Polos del Bienestar, entre los que incluyó la promesa de crecer 100 parques industriales más en el país en el siguiente sexenio, simplificación de trámites en Infonavit y la vinculación de micro, pequeños y medianos empresarios con cadenas comerciales.

En su intervención, Javier Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, señaló que tiene una visión optimista del país, pues las condiciones geopoliticas parecen más favorables que nunca.

Destacó que los empresarios buscan prosperidad compartida, por lo que es necesario fomentar grandes inversiones y proteger a pymes y la formalización de la economía.

Por su parte, el coordinador de Industriales Jalisco, Antonio Lancaster-Jones, resaltó que la seguridad es prioritaria y más en el marco de la atracción de inversión por el fenómeno de nearshoring, así como la mejora de infraestructura en transporte, carreteras, sistema hídrico y de telecomunicaciones, y el impulso a empleos que estén bajo el cumplimiento de las normativas laborales.

"EI desarrollo no debe ser pensado solamente como los grandes indicadores, sino en el bienestar de las y los mexicanos. Es decir, un México más fuerte, con prosperidad compartida", aseguró la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.