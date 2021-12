Inseguridad debe combatirse sin tintes políticos: López Obrador

Durante tres años, las Fuerzas Armadas sólo han incurrido en un caso de violación a los derechos humanos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, informó Excélsior.

Desde Villahermosa, Tabasco, el titular del Ejecutivo afirmó que se trata del principal cambio de paradigma en el combate a la delincuencia durante la actual administración y anula las críticas acerca de la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

"Tengo el informe de que se han emitido 15 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De esas 15, 12 tienen que ver con años anteriores al inicio de nuestro gobierno.

"Solo tres han tenido que ver con nuestro gobierno. De esas tres, dos están relacionadas con desatención en materia de salud, dos. Y solo una se vincula a un enfrentamiento de fuerzas armadas, de la delincuencia con las fuerzas armadas. Una. Y fue aceptada por la Sedena", puntualizó López Obrador.

El titular del Ejecutivo aseguró que se han registrado reducciones de diversos grados en la mayor parte de los delitos del fuero federal y común; sin embargo, reconoció que no se ha logrado una disminución destacada en los homicidios en el país.

"Donde hemos logrado disminuir pero muy poco la incidencia delictiva es en homicidios, pero ha habido disminución. Cuando llegamos al gobierno la tendencia era a la alza en homicidios.

"Ya empezamos con una tendencia que yo espero que sea consistente a la baja en homicidios", reiteró el presidente.

López Obrador reconoció la asistencia de los gobernadores de Morena, pero agradeció de forma destacada la asistencia de los gobernadores pertenecientes a otros partidos políticos, porque, dijo, la inseguridad debe combatirse sin tintes políticos.

"Lo voy a decir porque a lo mejor no se va a entender bien: agradezco mucho a los gobernadores que llegaron a ocupar sus cargos por el partido de Movimiento Ciudadano, por el PAN, por el PRI. Les agradezco mucho. Me está soplando Adán (Augusto López, secretario de Gobernación), que me falta el Partido Verde, también", enumeró.