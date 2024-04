'Injusto descalificar alianza', responde Xóchitl en la Ibero

Ciudad de México.- A la candidata presidencial de Oposición, Xóchitl Gálvez, terminó por exasperarla el recurrente cuestionamiento de los universitarios de la Universidad Iberoamericana por la presencia incómoda en su campaña de los dirigentes del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, y del PAN, Marko Cortés.

Durante su comparecencia ante estudiantes de la Ibero, la candidata opositora Xóchitl Gálvez no eludió los cuestionamientos de los jóvenes.

"Descalificar a la alianza (opositora) es injusto", alegó, para luego traer a escena la figura ausente de la morenista Claudia Sheinbaum, quien hasta esta fecha ha desdeñado los acercamientos con estudiantes de planteles privados.

"A ver, ¿por qué no viene Sheinbaum aquí? Ella no aguantaría un debate como éste", protestó. El auditorio José Sánchez Villaseñor, de la Ibero, estaba lleno.

Muchos estudiantes más seguían la participación de la candidata opositora en pantallas. A Gálvez la recibieron con pancartas hostiles y con algunas en favor.

Gálvez no evitó los señalamientos, reincidentes. "Pues ese es parte del dilema: si estás muy cerca de los partidos, pues por qué están los partidos. Y si están alejaditos, ya me abandonaron. O sea, que no les doy gusto en ningún lado, (pero) los partidos están donde tiene que estar. La crisis de los partidos políticos es generalizada", incidió.

Luego acusó al líder morenista, Mario Delgado, de estar "relacionado con delitos de huachicol. Al final nadie me ha preguntado de eso. Y este Gobierno no lo investiga, entonces, tratar solo de descalificar a una alianza, me parece que en este momento no es justo, pero mi estrategia va a ser dar la cara".

Otro estudiante le dijo que si estaría dispuesta a aceptar errores, y Xóchitl tuvo que admitir que era "una mujer que he cometido errores. Sí creo que mi campaña ha tenido algunos errores en el sentido de no demostrar claramente las propuestas; necesitamos reforzar la comunicación de la campaña y, como persona, quizá el error más grande es haberme casado tan joven".

Una voz más le dijo que diera algunas palabras sobre Claudia Sheinbaum y reveló que había apoyado a la entonces aspirante a Jefa de Gobierno con un video. "Es una mujer disciplinada, muy trabajadora", repuso Xóchitl sobre su contrincante.