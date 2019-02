Iniciará en marzo reclutamiento para la Guardia

Ciudad de México— Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que el reclutamiento de los elementos para la nueva Guardia Nacional iniciará en la segunda quincena de marzo.

Entrevistado en Palacio Nacional, el sonorense confió en que, este mismo jueves, la Cámara de Diputados apruebe la reforma constitucional para crear la corporación de seguridad.

El funcionario explicó que, una vez concretado ese paso, el Gobierno calcula que 17 Congresos locales podrían dar su aval a los cambios constitucionales entre el cierre de este mes y las dos primeras semanas del próximo.

Durazo reconoció que, con esta decisión, el reclutamiento del personal iniciará aun cuando el Congreso no haya aprobado las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

"Estimamos que pudiéramos tener la meta de 17 Congresos (locales) a mediados, la segunda o tercera semana de marzo", dijo.

"¿Y empezarían a reclutar?", se le preguntó.

"Creo que ya en ese momento podríamos nosotros avanzar, porque tendríamos el sustento constitucional. Luego vendrían las leyes secundarias, pero todo en paralelo, porque no hay tiempo que perder", respondió.

El secretario recordó que, hace algunos meses, el Gobierno federal fue criticado por perfilar la convocatoria para el reclutamiento de los elementos de la Guardia Nacional, sin esperar a que el Congreso aprobara la reforma constitucional.

Alfonso Durazo reiteró que, en consecuencia, se decidió detener los procesos y esperar a que se cumpliera con el proceso legislativo.

"Se detuvo porque recibimos críticas en el sentido de que nos estábamos adelantando, pero no nos estábamos adelantando, estábamos haciendo los preparativos necesarios para no perder un solo día", expresó.

"Una cosa es que la Guardia esté aprobada en el papel y otra es que esté operando. Para operar es un proceso burocrático, largo, administrativo, presupuestario, en términos operativos, de imagen, de planeación, de aprobación de plazas. Todo eso es un proceso largo y no queremos perder tiempo".

El funcionario federal insistió en que es indispensable contar con la Guardia Nacional, para tener más elementos que puedan desplegarse en las regiones más abandonadas del País.