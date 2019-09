Inician modelo para niños migrantes

Ciudad de México— El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) arrancó ya la aplicación de un modelo alternativo para niños migrantes no acompañados que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 31 de julio.

"Ya estamos iniciado la aplicación pero dentro de este modelo existen etapas", explicó cuestionada sobre el tema la titular del DIF, María del Rocío García Pérez.

"Nosotros estamos ya aplicando la iniciativa en la primera fase que es la identificación de los niños y llevarlos a buen resguardo, es decir a algún centro del DIF para que no estén en las estaciones migratorias".

Indicó que actualmente hay 500 niños migrantes no acompañados en centros del DIF.

Recordó que el modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México tiene como propósito evitar que los niños migrantes no acompañados no pisen ni siquiera las estaciones migratorias.

"Es un modelo que queremos aplicar con todas las instancias porque es ideal para los niños no acompañados", aseveró.

La funcionaria reiteró que no tienen un monto de inversión para aplicar el modelo porque era un presupuesto que ya se tenía.

García Pérez acudió al lanzamiento de la iniciativa Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo para niñas y niños con discapacidad en donde firmó junto con Lorenzo Jiménez, representante del PNUD, un acuerdo para impulsar acciones que permitan avanzar en la garantía de la universalidad y no discriminación.

La iniciativa, financiada por el Fondo de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad, busca realizar un diagnóstico nacional sobre los modelos públicos de atención a la primera infancia con y sin discapacidad en México.

Asimismo, se prevé capacitar una muestra de 6 mil agentes educativos que laboran en la diversas modalidades de los Centros de Atención Infantil (CAI).