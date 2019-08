Inician 25 millones de alumnos con nuevo modelo educativo

Ciudad de México— Con el inicio del ciclo escolar en nivel básico arranca la construcción del nuevo modelo educativo denominado la Nueva Escuela Mexicana, tras la abrogación de la reforma en la materia de 2013.

Más de 25 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria iniciarán clases bajo un sistema que busca una educación de calidad e inclusiva, además los docentes tendrán certeza y justicia laboral, de acuerdo con la SEP.

Sin embargo, especialistas advierten que este ciclo escolar estará marcado por la incertidumbre ante la falta de un marco jurídico claro en la materia.

Tras la aprobación el 8 de mayo de la nueva reforma educativa, quedaron en el limbo sus leyes secundarias, las cuales normarían aspectos como la elección, promoción y ascenso de maestros; su actuar frente al grupo y los métodos para dotar de fondos a las escuelas para mejorar su infraestructura.

"Ya estamos viviendo un proceso de incertidumbre, estamos en el limbo porque no tenemos una reforma constitucional, pero no tenemos una legislación secundaria.

"Estamos arrancando un ciclo escolar nuevo, sin reglas claras, sin expectativas claras", expuso Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero.

Por su parte, Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey, señaló que en las propuestas de ley educativa enviadas al Congreso existen riesgos de retroceso, tales como que los líderes magisteriales vuelvan a tener injerencia sobre las plazas docentes.

"Esta pretensión de cada sexenio de empezar desde cero es un absurdo. Ni siquiera se hizo una evaluación de qué funcionó y qué no funcionó del anterior modelo educativo", reprochó.

Fernández también aseguró que sería un error desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) porque estaría en riesgo la vida de alumnos, docentes y trabajadores.

"Pondría en peligro sin duda alguna la seguridad estructural de las escuelas y, por lo tanto, la seguridad de los alumnos. Porque los papás, por mejor intencionados que sean, no tienen los consejos técnicos para verificar las ampliaciones, reparaciones o construcciones de escuelas", dijo.

"Cuando uno observa ese tipo de incertidumbres y de problemas en la forma de implementar la política educativa, pues uno no puede ser optimista respecto a lo que se va a enseñar a los alumnos en las aulas", lamentó.

En tanto, Daniel López, presidente de Suma por la Educación, coincidió en que el nuevo ciclo escolar inicia con dudas y grandes retos.

Acotó que si bien existen innovaciones como la implementación de recursos tecnológicos o el reciclaje de libros, hay imprecisiones que complican el correcto uso de los materiales educativos.

"Todavía no hay un modelo pedagógico definido al 100 por ciento porque va a depender de las leyes secundarias y el proceso de evaluación tanto para docentes como para alumnos aún no está definido", indicó.