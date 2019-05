Inicia transferencia de PF a Guardia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), inició los trabajos formales para la transferencia de elementos de la Policía Federal a la nueva Guardia Nacional (GN).

El acto de arranque fue encabezado por los secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo; Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; y Marina, Almirante Rafael Ojeda Durán.

La Ley de la GN establece que los policías federales pasarán a la nueva corporación de manera gradual, conforme los acuerdos que para tal efecto se suscriban.

En un principio, se transferirán a la Guardia los recursos humanos, materiales y financieros de la PF que correspondan a las divisiones de Gendarmería y Fuerzas Federales.

Dentro de un plazo no mayor de 18 meses, deberá concluirse la transferencia a la Guardia de todas las divisiones y unidades administrativas de la PF.

Con el fin de dar cumplimiento a estas disposiciones, agrega la norma, la Secretaría de Hacienda podrá incrementar los montos aprobados a la SSPC en el Presupuesto de Egresos 2019.

Durazo garantizó a los elementos de la PF que pasarán a la Guardia Nacional sus derechos y condiciones de seguridad social serán respetadas.

Agradeció el profesionalismo y trabajo realizado por la PF, y destacó que todos quienes han requerido el respaldo de esa corporación han encontrado una colaboración institucional y generosa.

El Secretario anunció que el general Luis Rodríguez Bucio, quien estará al mando de la Guardia Nacional en calidad de comandante, encabezará todo el proceso de transferencia de elementos.

"La Guardia Nacional contará con niveles de profesionalización y disciplina sin precedentes, ya que sumará las fortalezas que tienen las Policías Militar y Naval", agregó Durazo.

En su oportunidad, Rodríguez Bucio aseguró que la PF ha tenido muchos logros y posee una gran cantidad de fortalezas que se deben transferir a la Guardia.

"Una experiencia que no se puede perder porque sería empezar de nuevo", puntualizó el General en proceso de retiro.

"Todos los elementos de la Policía Federal están invitados a sumarse a ese proyecto, de corazón los invito a sumarse a este proyecto. La misión es mejorar, atender la seguridad pública del país".

Rodríguez Bucio, quien fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció su "máximo esfuerzo" para la construcción de la Guardia Nacional.

"Porque la sociedad considera que es uno de los pasos necesarios para mejorar la situación de seguridad pública en el país", expresó.

"Como militar he aprendido tres tareas primordiales: cumplir con la misión, ver por el bienestar de su personal y mantener en buenas condiciones todo el material que se dispone".

Los secretarios de defensa y Marina ofrecieron al Comandante su apoyo incondicional y reiteraron la mejor disposición de trabajar conjuntamente por la seguridad del país.

Asistieron al acto los representantes de la Coordinación Operativa Institucional de la GN, así como los titulares y mandos de las siete divisiones de la Policía Federal.