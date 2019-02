Inicia PRD proceso para expulsar a Toledo

Ciudad de México— Por unanimidad, la dirección nacional del PRD instruyó al Órgano de Justicia Intrapartidaria iniciar el proceso de expulsión del diputado federal Mauricio Toledo.

En un comunicado, el partido informó que no tolerará indicios de actos de corrupción por parte de ninguno de sus militantes.

"Esta tarde, durante la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria, la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática instruye al Órgano de Justicia Intrapartidaria de este instituto político inicie proceso de expulsión de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, actualmente diputado federal por el PRD", indicó.

De acuerdo con el instituto político, el ex Delegado de Coyoacán no ha cumplido desde hace tiempo con sus cuotas partidarias, por lo que no tolerará el cobro de diezmos a trabajadores.

"Como militante perredista no ha cumplido desde hace tiempo con sus cuotas partidarias, por lo tanto no vamos a permitir que se pidan diezmos, ni mucho menos que Toledo Gutiérrez se aproveche de este un instituto político que ha sido construido por militantes que han luchado por la democracia que caracteriza a nuestro partido", agregó.

Reforma publicó que la Procuraduría capitalina inició una indagatoria por el presunto cobro de diezmos a trabajadores de Coyoacán, los cuales recibe Toledo.

El PRD aseguró que siempre ha respetado los derechos partidarios del legislador.

No obstante, consideró que su acciones se encuentran lejanas a la misión, visión y formación del partido, así como de la reconstrucción que hoy impulsa.

El exdelegado de Coyoacán informó ayer que, junto con los seis diputados que votaron a favor de la Guardia Nacional, analiza la posibilidad de renunciar al sol azteca.