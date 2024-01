Inicia AMLO trabajos para cierre de Administración

Ciudad del Vaticano, Vaticano.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició una serie de reuniones con el Gabinete para preparar el cierre de su Administración.

El Mandatario federal, que deberá entregar la banda presidencial el primero de octubre, informó en su mañanera que arrancó con una serie de reuniones de evaluación, por sectores, para planear la conclusión de obras y la puesta en marcha de los proyectos prioritarios.

"Vamos bien, me estoy reuniendo con todos los integrantes del Gabinete, con los equipos para ir ya cerrando obras que se van a inaugurar hasta el 29 de febrero, porque no se puede, luego empieza la campaña, marzo, abril, mayo, nada, hasta después", expresó AMLO.

Reconoció además que, para fines de inauguraciones y actos públicos, la veda electoral prácticamente le deja un margen de solo de seis meses: lo que resta de enero, febrero, y casi todo junio, julio, agosto y septiembre.

"Ya nos va a quedar junio, casi completo, julio, agosto y septiembre y adiós adiós".

Advirtió que en algunos casos se requerirá intensificar los trabajos, 24 horas al día y 7 días a la semana, para poder cumplir con la entrega.

"Ya empezamos pero ya nos quedan ocho meses, es 24/7 por semana", indicó.

López Obrador informó que este fin de semana no viajará a Guatemala para asistir a la toma de protesta del nuevo Presidente, Bernardo Arévalo, porque "tiene mucho trabajo en el País".

"Yo tengo mucho trabajo en el País, mucho, mucho trabajo porque ya me quedan ocho meses y unos días y estamos terminando obras porque no queremos dejar obras en proceso inconclusas y no solo es terminar obras en lo civil, sino si se termina un hospital hay que equiparlo, tiene que haber médicos generales, tiene que haber especialistas, tiene que haber medicamentos", aseguró.

"Si inauguramos el otro tramo del Tren Maya, como estamos pensando, de Cancún a Palenque, necesitamos que estén las estaciones, que estén todos los trenes, los operadores, que esté completamente terminada la vía, son procesos que llevan tiempo para funcionamiento, para la operación".

Detalló que realizará otra gira más de supervisión por el sureste, para evaluar el Tren Maya, construcción de caminos y trabajos en zonas arqueológicas.

"Imagínense, tenemos que rehabilitar todos los tramos de carreteras afectados por los movimientos de materiales de construcción para la edificación, para la realización del Tren Maya, nada más en la numeralia van a ser en total 6 millones de metros cúbicos de balasto, movidos desde los Tuxtla hasta la Península por barco, carretera", explicó.

"Hoy, si vamos de Escárcega a Tulum, no exagero, pero deben de estar trabajando entre máquinas pesadas y volteos 3 mil unidades, así, como hormigas".

"Mucho movimiento, entonces tenemos que reparar carreteras y ya nos quedan ocho meses. Afortunadamente vamos bien, vamos a cerrar bien, hay retos".

Afirmó que aún debe trabajar para dejar el mejor sistema de salud del mundo.

"Y así, tengo el compromiso y es todo un desafío de dejar funcionando, como lo merece la gente, como lo merece nuestro pueblo, el mejor sistema de salud pública del mundo, acepto el desafío de mis adversarios, que se ríen cuando dije que iba a ser un sistema de salud pública, como el de Dinamarca, lo bueno es que tienen, todos tenemos sentido sentido del humor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor, me canso ganso", dijo.

"Pero hay que seguirle metiendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y vamos avanzando, ya les vamos a informar".