Infundan preocupación por mando militar en Guardia: secretario de Seguridad

Ciudad de México— El anuncio de que la Guardia Nacional será encabezada por un militar en activo ha generado una preocupación infundada, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

"Podría hablar de un cuestionamiento anticipado de las organizaciones de la sociedad civil y de una preocupación todavía infundada, yo creo que debemos dejar correr los tiempos", comentó.

"Que se cubran los plazos, que saquemos adelante las leyes secundarias (...) y que una vez aprobadas a esas iniciativas pasemos a la siguiente etapa de la designación de quienes desean los responsables de conducir la Guardia".

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular de la Guardia será un militar en activo, cuyo nombre será revelado esta semana.

Durazo afirmó que cualquiera que sea la "condición cívica" de quién encabece la nueva fuerza de seguridad, será una persona con gran experiencia en la materia.

"(Experiencia) en tareas operativas, con una formación suficiente como mando policial o mando militar. (Con) escrupuloso conocimiento y respeto a los derechos humanos", enfatizó.

Tras encabezar un evento en la SSPC, recalcó que no hay ninguna restricción constitucional para que el presidente pueda nombrar en ese puesto a un militar en activo o retirado.

"No hay ninguna restricción, y si no existe (...) consecuentemente tenemos que verlo como una posibilidad, si eso se concreta en esos términos ya lo veremos más adelante", expresó.

"Están en análisis los perfiles de quienes podrían ocupar esa enorme responsabilidad. Estamos muy cerca de esa decisión. Ya corresponderá en su momento tomarla y comunicarla", expresó.

En las leyes secundarias, abundó el Secretario, se definirán los requisitos específicos que deberá reunir el titular de la Guardia.