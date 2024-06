Infonavit coloca otra vez bandera LGBT+

Ciudad de México.- Una bandera LGBT+ fue colocada nuevamente en la sede del Infonavit luego que el martes miembros del sindicato la destrozaron.

"Se volvió a poner la bandera", posteó el director del Infonavit, Carlos Martínez, junto con una imagen.

Este miércoles, integrantes de la comunidad se manifestaron en las instalaciones de la dependencia, bajaron la Bandera Nacional y la remplazaron por una de los colores del arcoiris.

"¡No a la homofobia, no a la homofobia!", gritaron mientras colgaban la bandera.

El Infonavit manifestó su respeto a la comunidad LGBT+ y rechazó todo tipo de violencia que ponga en peligro la integridad física, moral o psicológica de cualquier persona, y/o dañe bienes materiales.

El martes, por considerarlo un acto indigno, miembros del sindicato del Instituto destrozaron una bandera LGBT+ que fue colocada en el edificio principal.

El hecho fue condenado por el director del Infonavit, Carlos Martínez, quien difundió imágenes y un video donde Rafael Riva, líder del gremio, asegura que volverán a quitar la bandera si se llega a colocar de nuevo.

"Los he reunido aquí porque eso que están haciendo me parece que es indigno porque pueden poner muy bien el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí cuando ganó el América hayan puesto un pendón del América por ser bicampeones; entonces que no me vengan con que es el día de éste, es el día del otro, es el día del más allá. Esto nos identifica a todos", afirmó Riva.

Martínez calificó el hecho como un acto de homofobia y aseguró que hará las denuncias correspondientes.

"Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación. El líder sindical de nuestra institución @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio en el mes del orgullo", escribió en su cuenta de X.