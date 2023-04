'Inflan' en Gobierno producción petrolera

Ciudad de México.- En el Gobierno actual se ha vuelto una constante "inflar" las cifras de producción petrolera para tratar de acercarse a su meta impuesta al inicio de la Administración de 2 millones de barriles diarios.

Según distintos discursos, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como de Pemex y la Secretaría de Energía (Sener), entre el cierre de 2022 y los primeros meses de este año, la producción ha rondado entre los 1.8 y 1.9 millones de barriles diarios de petróleo crudo.

Sin embargo, en una revisión de las cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) desde mayo del 2020 se observa que la producción de petróleo crudo se ha estancado en el promedio de los 1.6 millones de barriles diarios.

Tan solo a febrero, último dato disponible, la producción fue de un millón 640 mil barriles diarios, tomando en cuenta también las cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de los operadores privados.

La discrepancia entre la cifras señaladas por la CHN y por Gobierno es porque éste último contabiliza tanto la producción de petróleo crudo más los condensados.

El problema con esa suma es que se trata de dos hidrocarburos con características diferentes, apuntó Erick Salas, vicepresidente de desarrollo de negocios, head de México - Centroamérica de Rystad Energy.

"La realidad es que los hidrocarburos líquidos, tratándose de condensados, no son petróleo. Los condensados tienen un mayor valor en el mercado incluso que el crudo, entonces hay dos errores en esa contabilidad, por una parte es cierto que no son crudo y no sirven para los mismos procesos.

"Sin embargo, para los procesos que sí pueden ser utilizados tienen una mayor rentabilidad; en la industria se le conoce como 'líquidos del gas natural' donde se encuentran propano, butano, etano y estos son materia prima de la petroquímica y de los procesos actualmente más rentables de la industria", apuntó.

En términos simples, los condensados son gas natural que está mezclado con crudo, en menor proporción, lo que lo hace líquido pero muy poco denso.

La meta presidencial es que para el cierre de este año se alcance la producción de 2 millones de barriles diarios para lograr "la autosuficiencia".

Sin embargo, para Salas, el objetivo es complicado de lograrse, no solo en este año, sino antes de 2024, debido a que se requieren sumar 600 mil barriles de producción para mantener esos niveles.

Para lograrlo es necesario recursos económicos y nuevos esquemas que permitan la exploración, descubrimiento e incorporación de nuevas reservas que eventualmente se puedan convertir en una mayor producción.