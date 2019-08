'INE solo estaba de florero'

Ciudad de México— Cuestionado sobre la restricción del Instituto Nacional Electoral (INE) para que "Servidores de la Nación" porten indumentaria con el nombre del presidente, López Obrador dijo estar de acuerdo, sin embargo, señaló que antes el Instituto solo estaba de florero.

"Si eso es lo que pide el Instituto, desde luego que sí, antes se usaba no solo el chaleco, el dinero del Gobierno para comprar votos a favor de los partidos, es decir, había una política clientelar hace poco y eso nunca lo vio el INE.

"Nunca hubo una sanción, estaban ahí con todo respeto, no voy a decir la palabra que corresponde, que sí puedo decir que de adorno, de florero. Iba a usar otra palabra más fuerte, pero ya no lo puedo hacer, ahora me tengo que estar autolimitando, pero a veces es tanta la hipocresía que sí calienta", refirió en conferencia matutina.

Respecto a los "Servidores", el jefe del Ejecutivo puntualizó que no tienen que ver con Morena ni con ningún partido, y, dijo que quien haga proselitismo por un partido no solo pierde el trabajo, sino que debe ser sancionado porque el fraude electoral es un delito grave.

"Ya no se puede hacer labor desde el Gobierno en favor de ningún partido, de ningún candidato, y es una recomendación que se les da a todos los que trabajan en el campo en los programas de bienestar, y vamos a estar todos pendientes para que no se mezclen las cosas", agregó.