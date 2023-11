Indigna Vicente Fox por insultos

Ciudad de México.- En medio de las precampañas presidenciales, y en pleno Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ex Presidente Vicente Fox desató ayer polémica y una lluvia de críticas, hasta de su candidata a la Presidencia, luego de insultar a Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García, a quien llamó "dama de compañía".

El panista hizo una publicación en X, antes Twitter, replicando a su vez un mensaje sobre el emecista y su esposa.

"Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía", escribió Fox.

Rodríguez, quien dirige la oficina Amar a Nuevo León en el organigrama estatal, respondió minutos después en la misma red social, que no utilizaba desde marzo.

"Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre", escribió. "No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar", añadió, "lo que usted hizo, se llama violencia".

El expresidente siguió la discusión pidiendo a Rodríguez no hacerse "mártir", sosteniendo que en la discusión electoral hay libertad de expresión.

Sin embargo, la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, que fue integrante del Gabinete de Fox, apoyó a Rodríguez y reprochó el mensaje del ex Presidente.

"Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez", publicó.

Pero Fox también le contestó a Xóchitl "Ah cómo le han echado (sic) crema a los tacos... a qué viene si atacan a una nos atacan a todas".

No es la primera vez que a Fox se le reprocha un comentario misógino. En 2006 se refirió a las mujeres como "lavadoras de dos patas". A finales de julio pasado, Gálvez ya se había desmarcado del ex Presidente después de que publicó un mensaje antisemita en contra de Claudia Sheinbaum.

La 'molestia' de García

Ante el insulto de Vicente Fox a su esposa, Mariana Rodríguez, Samuel García se quejó ayer, en aparente tono de broma, de que la polémica le iba a "quitar la nota" de su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

"Lástima que el pinche Fox me va a quitar la nota", aseguró García a Ricardo Villanueva, Rector de Universidad de Guadalajara (UdeG), según un video publicado en la red X.

"Ya es trending topic (en redes sociales) y yo acá preparándome", reaccionó el emecista.

Con información de Maggie Urzúa.