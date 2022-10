Indagará FGR asesinato de diputada de Morelos

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) se hará cargo de la investigación del asesinato de la diputada plurinominal de Morelos Gabriela Marín Sánchez, atacada a balazos ayer en Cuernavaca, adelantó el diputado Julio César Solís, quien también exhortó a las autoridades federales a que se modifique la seguridad en esa entidad encabezada por Cuauhtémoc Blanco.

Solís, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, y otros diputados morelenses se reunieron esta mañana en Palacio Nacional con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia Alejandro Encinas y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez.

"Es un hecho que ha fallado la estrategia de seguridad en Morelos, venimos a la Ciudad de México a demandar, a exigir la intervención de la Federación porque las autoridades en Morelos no pueden con el paquete, nos ofrecieron (los funcionarios federales) que se lleve a cabo la investigación lo antes posible, va a intervenir la FGR, va a atraer el asunto, y nos ofrecieron todo el respaldo", dijo el legislador local a Reforma.

"Este caso de la diputada es sólo uno de los muchos casos que ocurren en Morelos, los ciudadanos están asustados, no quieren salir a la calle, los establecimientos están cerrando, entonces creemos que es indispensable un cambio de estrategia y que el gobernador Cuauhtémoc Blanco valore un cambio de los titulares encargados de la seguridad en Morelos", añadió.

En días pasados, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, criticó que realiza su trabajo sin el apoyo del Congreso.

"Precisamente eso he reclamado, porque a mi nunca me invitan a las reuniones de seguridad, jamás me han convocado a ninguna de ellas, cómo voy a participar si no me invitan. También hemos presentado varias iniciativas en materia de seguridad pública, no es un tema de descalificaciones, pretextos van sobrar y lo que es un hecho es que Morelos es primer lugar en feminicidios a nivel nacional, uno en extorsión y de otros delitos de alto impacto", reprochó el diputado.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, señaló hoy que el asesinato de la diputada Marín Sánchez podría tener un móvil de venganza política.

La legisladora fue asesinada ayer, alrededor de las 18:00 horas, en Cuernavaca, Morelos, cuando se encontraba afuera de una farmacia. Su escolta resultó herido.