Indagan pugna en Morena tras asesinato de Gaytán en Celaya

Tras el asesinato de la candidata al Ayuntamiento de Celaya, la morenista Gisela Gaytán, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, afirmó que entre las principales líneas de investigación sobre este crimen, algunas apuntan a conflictos internos en Morena.

"He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación, lo que le he pedido al Fiscal es que no descarte ninguna, sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna", dijo el mandatario panista al diario AM.

"No estoy insinuando (que ocurrió por pugnas en Morena) te estoy dando un hecho, una de las líneas de investigación es el conflicto interno, oficialmente es una línea de investigación", precisó.

Otras líneas apuntan al crimen organizado, anotó.

"Obviamente está la mano del crimen organizado en este asesinato, pero hay que ver quién es el interesado en que perdiera la vida la candidata, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no se va a omitir ninguna línea de investigación, se van a agotar todas y ya la Fiscalía en su momento dará los avances correspondientes", añadió el Gobernador.

Aunque en el estado de Guanajuato se llevan a cabo una serie de operativos de la mano con el Ejército para buscar a los responsables, el Gobernador reportó que hasta el momento no hay detenidos por el crimen contra la candidata.

El pasado lunes, la morenista fue asesinada en la localidad de San Miguel Octopan, a unos diez kilómetros de la cabecera municipal de Celaya.

Sujetos la atacaron a balazos cuando realizaba un acto de campaña. Tres semanas antes había solicitado protección.