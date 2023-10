Indagan en QR liberación de capo tras soborno

Quintana Roo, México.- La Fiscalía de Quintana Roo abrió una investigación por un soborno a sus agentes, por supuestamente dejar ir a un capo que opera en la región.

El sujeto presuntamente pagó un soborno millonario a los uniformados y el hecho quedó grabado.

Fuentes federales informaron que el presunto criminal liberado sería José Gil Caro Quintero, uno de los líderes del Cártel de Caborca y sobrino del capo Rafael Caro Quintero.

La Fiscalía es encabezada por el polémico Raciel López, ex delegado de la FGR y ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, quien fue destituido por el hoy finado Gobernador Miguel Barbosa, por presuntos vínculos con el crimen.

"La FGE informa que inició carpeta de investigación para esclarecer los hechos donde se reportó una persona armada dentro de las instalaciones de un restaurante en el municipio de Tulum", reportó originalmente la Fiscalía en un comunicado y horas después fue eliminado.

"Elementos de la Policía de Tulum, así como elementos de la Policía Ministerial, llegaron a la inspección del presunto sospechoso, quien se encontraba en compañía de una mujer, mismo que no pusieron a disposición del agente del MP", había reportado la Fiscalía.

Horas más tarde emitieron otra comunicación donde dicen que la persona que dejaron escapar no era "un líder del crimen organizado" al que no identifica, aunque asegura que "no había similitud de rostro, nariz y boca" entre esa persona y el presunto capo.