Indagan causas de desplome de templete en mitin de Máynez

San Pedro Garza García.- Las autoridades mexicanas iniciaron ayer las investigaciones por la muerte de nueve personas y 189 lesionados en la caída del escenario donde el candidato presidencial opositor Jorge Álvarez Máynez realizaba un mitin en el estado norteño de Nuevo León.

El gobernador de ese estado, Samuel García, dijo que en el accidente del día anterior fallecieron nueve personas, entre ellas un menor, y otras 189 fueron atendidas en centros de salud.

Hay 36 heridos que aún permanecen internados en hospitales, entre ellos, uno que está en condición grave, precisó García, dirigente de Movimiento Ciudadano, el mismo partido al que pertenece el candidato presidencial que daba el mitin ante 10 mil personas.

Inicialmente las autoridades habían reportado 121 heridos, pero durante ayer otros pacientes acudieron a los hospitales.

El inesperado suceso, que ocurrió a una semana y media de las elecciones presidenciales, impactó en la población del lugar y recibió muestras de solidaridad y condolencias de las autoridades del país, como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y los tres aspirantes a la Presidencia.

De acuerdo con una evaluación preliminar de Protección Civil, la caída del escenario en la noche del miércoles se debió a “vientos atípicos” con una velocidad entre 80 y 90 kilómetros por hora que duraron unos diez minutos, dijo a The Associated Press un funcionario estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones.

Cuando se sintió el desplome de la carpa y de la pantalla gigante, la gente empezó a saltar desde el escenario hacia donde pudo, explicó el candidato Máynez, que se dio un golpe en la cabeza al chocar con una compañera que saltó al mismo tiempo.

Algunas personas quedaron temporalmente atrapadas por las estructuras, según dijo Miguel Treviño, el alcalde de San Pedro Garza García, uno de los municipios más ricos del país situado junto a la capital de Nuevo León, Monterrey.

Funcionarios de Protección Civil estatal se trasladaron al estadio de béisbol El Obispo de San Pedro Garza García, donde ocurrió el accidente, cuya causa está siendo indagada.

Por su parte, la Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación del trágico evento y ordenó el aseguramiento del inmueble. Como parte del proceso se trasladaron peritos de la Fiscalía y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar inspecciones de campo y entrevistas a las personas lesionadas, informó esa dependencia en un comunicado.

En declaraciones a la prensa el gobernador García, afirmó que la noche del miércoles hubo “rachas de viento muy fuertes” atípicas en la zona metropolitana de Monterrey, donde está ubicada San Pedro Garza García, y se presume incidieron en el accidente.

García anunció que su gobierno indemnizará a las familias de las víctimas fatales y los lesionados mientras se recuperan.

“Esto ayer nos tomó por sorpresa. No estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta y fue tan rápido que el caso en particular de este cierre, el personal y quienes asistimos no podríamos dar crédito de lo sucedido”, agregó sobre el mitin del candidato presidencial de su partido.

Álvarez Máynez es el único hombre que aspira a la presidencia de México en las elecciones del 2 de junio en las que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, de Morena, es la clara favorita, seguida de otra mujer, Xóchitl Gálvez, postulante de la coalición opositora formada por el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Ambas se solidarizaron con lo ocurrido en el acto de Movimiento Ciudadano y Sheinbaum anunció que también cancelaba un mitin programado para ayer en Monterrey.

Gálvez expresó, en un encuentro con la prensa extranjera en la capital mexicana, que el trágico incidente representa una “lección para todos nosotros” y aseguró que su organización va a “redoblar” la seguridad en los eventos públicos durante los seis días que restan de campaña para evitar que se den situaciones similares.

El gobernador García indicó más tarde, en un mensaje de su cuenta de X, que el evento se hizo “conforme a la ley y los protocolos” y contó con la presencia de Protección Civil estatal y municipal.