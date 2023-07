Indagan a alcaldesa por liga con capo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que se iniciará una investigación por la reunión que sostuvo la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un líder del grupo criminal Los Ardillos, identificado como Celso Ortega Jiménez.

Al ser cuestionado sobre la difusión de imágenes de dicho encuentro, el mandatario federal aseveró que no habrá impunidad y reveló que ya habló del tema con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

“No se permite la impunidad y se va a hacer una investigación sobre este tema, ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación. No tiene que ver con lo político; no debe haber distinción, sea quien sea”, sostuvo en la conferencia mañanera.

“Nosotros sostuvimos y mantenemos como criterio, el que no debe de haber amiguismo ni influyentismo, ni nepotismo, ni mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política en el ejercicio del Gobierno”.

“¿Serán separados del cargo en lo que se hace la investigación?”, se le preguntó en relación al caso de la alcaldesa Hernández y a la detención del hermano de la presidenta municipal de Chicoloapan, en el Estado de México, Nancy Gómez, por posesión de drogas y armas de fuego.

“No sabemos, es un proceso que se va a iniciar”.

“Pero justamente para evitar que haya ‘contaminación’ en las investigaciones”, se le comentó.

“No, no, no, no puede haber contaminación, si eso era cuando había corrupción y había impunidad, cuando estaba García Luna y los demás; ahora no, ahora no se tolera la delincuencia”.

Grupo Reforma publicó ayer que, de acuerdo con fuentes del Gobierno de Guerrero, el encuentro se efectuó el 30 de septiembre de 2021, días después de que Hernández Martínez asumió el cargo.