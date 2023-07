Indagan a alcaldesa de Chilpancingo por reunión con capo

Ciudad de México- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se iniciará una investigación tras la difusión de imágenes en las que la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aparece con un hombre armado que, según fuentes del Gobierno de Guerrero, es el líder del grupo criminal de "Los Ardillos", Celso Ortega Jiménez.

En conferencia, el Mandatario federal aseveró que no habrá impunidad y que ya habló con la Gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado.

"No se permite la impunidad y se va a hacer una investigación sobre este tema, ya se habló con la Gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación", anunció.

- ¿Serán separados del cargo en lo que se inicia la investigación?, se le preguntó en relación al caso de la Alcaldesa Hernández y a la detención del hermano de la Presidenta Municipal de Chicoloapan, en el Estado de México, Nancy Gomez, por posesión de drogas y armas de fuego.

- "No sabemos, es un proceso que se va a iniciar".

- Pero justamente para evitar que se contaminan las investigaciones.

- "No, no, no, no puede haber contaminación, eso era cuando había corrupción y había impunidad, cuando estaba García Luna y los demás, ahora no ahora no se tolera la delincuencia".

- ¿Prevé una repercusión política?

"Es que no tiene que ver con lo político, no debe haber distinción, sea quien sea, nosotros sostuvimos y mantenemos como criterio, el que no debe de haber amiguismo ni influyentismo, ni nepotismo, ni mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política en el ejercicio del Gobierno".

Reforma publicó este viernes que, de acuerdo con fuentes del Gobierno de Guerrero, el encuentro se efectuó el 30 de septiembre de 2021, días después que Hernández Martínez asumió el cargo, en el restaurante "La Cabañita", ubicado casi en el acceso a la comunidad de San Martín, del Municipio de Quechultenango, zona donde esta organización criminal tiene su feudo.

En el lugar estuvo también el esposo de la Alcaldesa, Diego Benigno González.

Desde hace más de una década, "Los Ardillos", que lideran los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez, tienen el control en Mochitlán y Quechultenango, y se han extendido a los municipios de Chilapa, Tixtla, Zitlala, Ahuacuotzingo, Olinalá y Atlixtac.

En Chilpancingo, la capital de Guerrero, disputan el control con el grupo de "Los Tlacos".

José Navarro Díaz, presidente del colectivo de personas desaparecidas Siempre Vivos, aseguró también que el individuo que se reúne con la funcionaria es Ortega Jiménez.

"Es la voz de él (Celso Ortega) porque en la Fiscalía General de la República hay audios y es la misma que se escucha en llamadas telefónicas que ha intervenido por una serie de investigaciones que existen en su contra, como es el caso de las desapariciones y asesinatos de mis dos hermanos", dijo el activista que está desplazado de su natal Chilapa por amenazas de "Los Ardillos".

En noviembre de 2014, Hugo y Alejandrino Navarro, hermanos de José, fueron asesinados y mutilados en Chilapa por este grupo del crimen organizado.

Ayer, tras ventilarse las imágenes donde aparece con el capo de "Los Ardillos", la Alcaldesa dio a conocer en su cuenta de Facebook un documento que envió a la FGR el pasado 27 de junio, en donde pide que se realice una investigación sobre el hallazgo de siete personas mutiladas -cinco hombres y dos mujeres- en el barrio de San Mateo, en Chilpancingo, el pasado 24 de junio.

Y es que en el lugar se hallaron varias cartulinas con mensajes para ella.

"Saludos Presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de venirme a buscar", decía una cartulina.

"Me permito manifestar que, en cuanto el contenido de una de las cartulinas, donde se hace alusión a mi nombre (...) desde este momento, niego rotundamente el contenido de las mismas y ratifico mi absoluta disposición para declarar en caso de ser necesario", expone la Alcaldesa en un escrito dirigido al Fiscal Alejandro Gertz.

Sobre el encuentro con Ortega Jiménez, la funcionaria reiteró que fue un encuentro "fortuito".

Ayer, la Alcaldesa no llegó al Ayuntamiento y suspendió de último momento los actos y reuniones que tenía programados, pero sí apareció por la tarde en un evento en Acapulco.

Cuestionado sobre el caso, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, afirmó que su partido "no va a meter las manos al fuego" por la Presidenta Municipal, y que su caso lo va a turnar a la Comisión de Honestidad para que se analice su situación.

"Estamos a lo que diga la Fiscalía, y si en las investigaciones que hagan concluyen que la compañera tiene que ser separada de su cargo, ni siquiera se lo vamos a pedir porque ella está consciente de lo que sucedió".