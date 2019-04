Indaga SFP 400 casos por irregularidades

Ciudad de México— La Secretaría de la Función Pública (SFP) analiza más de 400 casos de presuntas irregularidades en las que incurrió la Administración pasada, pero casi la mitad están ligadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) , dijo Javier Jiménez Espriú, titular de la misma.

La SFP informó a la dependencia dirigida por Jiménez Espriú que indaga 150 casos por supuestas irregularidades ligadas a las SCT y 47 relacionadas con Capufe, dijo el Secretario durante su comparecencia ante la comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado.

"Todos los casos donde encontramos irregularidades (en la SCT) los estamos planteando a la Función Pública", aseveró.

Aunque previamente sostuvo que en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no se encontraron hechos probables de corrupción, omitió dar más detalles sobre los casos.

El Secretario aseguró que la obra fue cancelada por su inviabilidad, debido a su excesivo costo y el impacto ambiental que habría implicado.

Jiménez Espriú mencionó que un País con 60 millones de pobres no tiene derecho a un aeropuerto como lo iba a ser el NAIM.

"No, no tiene derecho, podemos tener un aeropuerto extraordinario correcto y válido, pero cuando entramos a ver el aspecto técnico nos dimos cuenta que era una aberración ese aeropuerto", sostuvo al comparecer en la Cámara Alta.

Asimismo, aseguró que la decisión de cancelar el proyecto es responsabilidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La responsabilidad es del Ejecutivo y yo asumo mi parte, que tomamos una buena decisión", declaró.