Incluye libro de texto triunfo de AMLO

Ciudad de México— Autoridades educativas incluyeron en los contenidos de libros de texto gratuitos el triunfo electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este dato fue incluido en el libro de Historia que será utilizado por alumnos de quinto grado para el ciclo escolar 2019-2020, aunque de acuerdo con las mismas autoridades, por falta de tiempo no se realizaron cambios a los contenidos.

Dos párrafos y medio fueron los agregados a la página 171 de este ejemplar.

En los libros usados el año anterior el texto terminaba con la consigna del triunfo electoral del priista Enrique Peña Nieto.

"A partir del 1 de diciembre de este año, se inició el período presidencial de Enrique Peña Nieto, del PRI", decía el ejemplar usado en 2018.

El que se entregará en las escuelas para que sea usado partir del 26 de agosto dice: "Este proceso democrático, reflejado a través del voto, continuó con la presidencia de Felipe Calderón, quien culminó su mandato en 2012. A partir de ese año y hasta 2018 Enrique Peña Nieto, del PRI, ejerció el periodo presidencial y en 2018 fue elegido presidente Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia".

El siguiente párrafo se conserva como el impreso para el ciclo anterior:

"De este modo, en las primeras décadas del siglo XXI se ha registrado en México un proceso de alternancia en el poder entre diferentes partidos políticos. Esto significa que ya no es sólo un partido político al que gobierna el país , los estados y los municipios".

Al respecto la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos aclaró que la intención no fue promocionar al Mandatario mexicano.

"No es promoción del Presidente en los libros de texto, es simplemente un dato histórico", apuntó al ser cuestionada sobre esta modificación.

Al respecto, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma aseveró que este ejemplar da cuenta de lo acontecido en 2018 de manera objetiva.

"El Libro de Texto Gratuito de Historia de México para 5to. de primaria que emplearemos el siguiente #cicloescolar, narra los sucesos políticos y sociales que ha vivido nuestro país de manera objetiva. En la página 171 se lee una descripción imparcial", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, negó que haya un libro de texto que en la portada tuviera la fotografía del Presidente, como se difundió en redes sociales.

REFORMA tiene en su poder un libro de historia de quinto grado que será usado en el siguiente ciclo escolar.

En la portada se observa la imagen de Emiliano Zapata y la leyenda "Tierra y Libertad".