Inaugura AMLO polémico malecón de Villahermosa

Villahermosa, México.- Con retraso de un año y medio y entre reclamos de ciudadanos de afectaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará esta tarde la remodelación del malecón de Villahermosa, en Tabasco.

La remodelación inició en junio de 2019, cuando el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció un plazo de tres años de obras, es decir, debía estar listo en 2022.

De acuerdo con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, el proyecto le fue encomendado a Alejandro Castro Jiménez Labora, empresario de la Ciudad de México que pertenece al círculo de amigos de Andrés López Beltrán, el segundo hijo de López Obrador.

En julio de 2019, Castro Jiménez Labora fue presentado como "coordinador del proyecto de Intervención Urbana Integral del Río Grijalva", con una inversión de hasta 3 mil 200 millones de pesos aportados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu)

En julio de 2022, con las obras en retraso, López Obrador recorrió el malecón acompañado del empresario.

Ante demora, algunos comerciantes alrededor del mercado José María Pino Suárez denunciaron pérdidas de sus negocios. Además, en julio pasado se incendiaron varias tuberías de plástico apiladas para la remodelación.

"La remodelación del malecón acabó con varios negocios de la zona, los dueños no aguantaron tantos años cerrados", dijo la exdiputada federal por Tabasco Dolores Gutiérrez.

"Roman Meyer (titular de la Sedatu) ha hecho en Tabasco puras obras chafas, de relumbrón, con fallas en su construcción: Tepetitlán, Cunduacán, Comalcalco y Villahermosa", agregó.

A inicios de enero, una parte del concreto del malecón, a la altura del centro de Villahermosa, colapsó sobre el Río Grijalva. El delegado de la Conagua, Luis Antonio Cabrera, aseguró que se trató por deficiencias en la construcción.

El funcionario también ha acusado la ineficacia de obras en el malecón, como las jardineras con árboles y plantas en la margen del Río que aumenta su caudal en temporada de lluvias al grado de desbordarse.

"Cada vez que sube el río, las veredas desaparecerán, hasta lo bonito que se ven las plantas se echarán a perder, desde el inicio nosotros como Conagua no estuvimos de acuerdo con la implementación de esas veredas, son temporales, en cuanto no nos alcance el agua se ven bien, pero no son viables, cada que suba el río, esas veredas desaparecerán", declaró a medios locales.

Habitantes y medios tabasqueños exhibieron el trabajo apurado de estos días para la inauguración prevista para la tarde por López Obrador.

"El malecón de Villahermosa, la 'joya' arquitectónica que va a inaugurar el presidente @lopezobrador_, incluye postes de luz a media calle. La gente no es tonta y sabe que fue una obra para enriquecer a la nueva mafia del poder", apuntó en la red social X la ex diputada federal Lorena Beaurregard, junto con fotos de postes debajo de la banqueta.

La organización Frente Cívico Nacional adelantó que habrá manifestaciones durante el estreno.

"El Frente Cívico le da la bienvenida a López Obrador a Villahermosa y Malecón multimillonario, elefante blanco con el triple del costo programado, los ciudadanos nos vamos a manifestar en la inauguración de la obra inconclusa, traidora corrupta y mentirosas", señaló en X.