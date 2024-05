Inaceptable tener en tu equipo a Zaldívar, dice Xóchitl a CS

Las denuncias que enfrenta el ex Ministro Arturo Zaldívar, colaborador de Claudia Sheinbaum, por corrupción fueron ventiladas por Xóchitl Gálvez en el tercer debate presidencial.

"Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del ex Ministro Zaldívar, donde como presidente de la Corte estaba al servicio del actual presidente de la República, me parece inaceptable", dijo.

"Me parece inaceptable que la señora lo tenga en ese equipo, por cierto. Pero eso no puede volver a pasar".

Asimismo, advirtió que la democracia está en riesgo porque Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE y controlar a la Corte.

Gálvez también fustigó a Sheinbaum que diga que la elección es un "mero trámite".

"Quiero decir que a mí me parece muy soberbia la declaración de la candidata de las mentiras de decir que el próximo 2 de junio es un mero trámite. En los países donde esto es un trámite es en Cuba, de Canel; en el Venezuela de Maduro; en la Rusia de Putin, en esos países realmente es un trámite.

"La soberbia es un pecado que se paga en vida, bueno, ya sé que ella no cree en los pecados, pero, la verdad de las cosas, yo no estoy de acuerdo", manifestó.

