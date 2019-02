Impulsará Consejo prioridades sexenales

Ciudad de México— Con la participación de 10 Secretarías de Estado, universidades y otros sectores, el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico pretende sacar adelante las prioridades del nuevo Gobierno.

En la instalación del Consejo, Alfonso Romo, encargado de encabezarlo, explicó que se trata de una convocatoria que una al sector público, privado y social.

"No nos preocupan los cambios, nos preocupa el saber conducirnos", aseguró Romo.

"No tengan duda, prácticamente todos ustedes van a estar involucrados en este esfuerzo", dijo a los empresarios presentes en Palacio Nacional.

Las acciones del Consejo, explicó, coadyuvarán a llevar a buen término los 25 proyectos prioritarios del Gobierno en el menor tiempo posible

Entre estos se encuentra el Tren Maya, el corredor transístmico, la renovación aeroportuaria del centro del país y la refinería en Paraíso, Tabasco.

La consigna es crecer y hacerlo en un marco de tranquilidad laboral elevando los índices de crecimiento.

"Les pido disculpas si están incómodos o no tienen los lugares adecuados. Todos son importantes en este proyecto", afirmó sobre la disposición de invitados en el Salón Tesorería.