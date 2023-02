Impulsa México coalición de países contra el fentanilo

Ciudad de México.- El Gobierno mexicano impulsará la creación de una coalición de varios países para combatir la producción, el tráfico y el consumo de fentanilo, informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

En un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el canciller dijo que el tema del fentanilo, que en Estados Unidos provocó en 2021 la muerte de cerca de 70 mil personas, es un tema de máxima prioridad para el país.

"México está organizando una coalición contra el fentanilo, ¿por qué? Porque lo identificamos como una top priority porque si se llega a expandir en México el consumo, pues va a ser un desastre.

"Entonces, no debemos pensar que este es solo un problema de los Estados Unidos, es un problema de todos, entonces hay que actuar en conjunto, entonces vamos a hacer una coalición con varios países", anunció.

En alusión a las críticas que hizo Anne Milgram, directora de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), quien aseguró que México no está haciendo lo suficiente para detener el tráfico, Ebrard dijo que lo importante es trabajar coordinadamente y no caer en los reproches.

"Siempre va a haber una agencia que diga '¡ah! Non, no, no. Es que el de junto no hace su trabajo', es muy frustrante a veces porque el consumo de drogas sigue subiendo, la violencia asociada a eso sigue subiendo y entonces el gran incentivo de todos los que participan es ver quién tiene la culpa porque no tienes resultados", señaló.

El canciller expuso que México trabaja con Estados Unidos a través del Diálogo de Alto Nivel en materia de Seguridad y que para terminar con el tráfico de fentanilo se necesita también que cese el tráfico de armas, ya que a través de ellas los grupos criminales garantizan su poder.

"Creo que lo pueden ustedes sintetizar de la siguiente manera: se hace el operativo contra el señor Ovidio Guzmán, ¿por? Bueno, además de todos los crímenes que ustedes quieran que están vinculados a ellos, porque están produciendo fentanilo a gran escala -no lo producen, lo envasan o lo transportan, pero no lo producen-, y en el lugar en donde lo detienen, hay 47 armas de alto poder, no era su búnker eh, porque si hubiera sido su búnker, quién sabe qué número de armas son.

"Bueno, ¿qué les quiero señalar con eso? Ahorita estamos trabajando en conjunto para ver quién vendió esas armas porque tenemos que reducir la capacidad de fuego sí o sí de esos grupos, entonces tenemos que hay un incentivo muy grande para que trabajemos en conjunto", indicó.