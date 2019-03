Impugnarán por pipas no entregadas

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la empresa a la que ha señalado de incumplimiento de contrato en la entrega de carros tanque para transporte de gasolina en el sexenio pasado obtuvo un amparo.

Personal de Comunicación Social de la Presidencia de la República precisó que el recurso fue concedido el pasado viernes contra una sentencia de agosto de 2018 en la que el Poder Judicial ordenaba a la compañía devolver el anticipo pagado por el Gobierno o cumplir con la entrega de las unidades.

El titular del Ejecutivo federal adelantó que se presentará una impugnación al amparo.

"Me acaba de llegar un aviso de un amparo. ¿Se acuerdan de los carros tanque aquellos que se dio el anticipo? Pues ya hay un amparo y hay que responderlo porque es un término legal", dijo en conferencia de prensa matutina.

"Muchas veces el Gobierno pierde los juicios porque no se atienden en algunos casos por irresponsabilidad, no les importa, no acuden a las audiencias, no responden en tiempo y forma, y en otros casos porque hay complicidad, hay corrupción, entonces estamos atendiendo todo esto".

El pasado 18 de enero, López Obrador ventiló que la Administración de Enrique Peña Nieto adjudicó un contrato para la adquisición de 700 carros tanque, para lo cual pagó a una empresa un anticipo de 400 millones de pesos.

El área de Comunicación Social detalló que uno de los alegatos de la compañía amparada es que funcionarios de Pemex dilataron trámites, lo que propició el incumplimiento.

También alegó que la no entrega de las unidades es culpa de otra empresa a la que subcontrató.

Tres exfuncionarios de Pemex son indagados a raíz de la acusación de la empresa, agregaron las fuentes.