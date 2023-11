Impugnará oposición extinción de fideicomisos del PJ

Ciudad de México.- La alianza del Frente Amplio por México en la Cámara de Diputados anunció una acción de inconstitucionalidad en contra de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial.

En conferencia conjunta, los coordinadores parlamentarios de las bancadas de PAN, PRI y PRD rechazaron que se trate de instrumentos destinados al pago de privilegios de ministros.

"Como Frente Amplio, con nuestro 33 por ciento que exige el artículo 105 constitucional, vamos a interponer en los próximos días una acción de inconstitucionalidad, porque esa es una prerrogativa de las minorías", dijo el líder de los diputados del PAN, Jorge Romero.

El legislador rechazó que estén defendiendo privilegios, ya que al menos seis de los 13 fideicomisos están compuestos por recursos federales, pero también por aportaciones individuales de miles de trabajadores, algunos de ellos con hasta 30 años de antigüedad.

Romero dijo que la acción de inconstitucionalidad es por violar los artículos 1 y 123 constitucionales en materia de respeto a los derechos laborales y su progresividad.

"No puedes tener un derecho adquirido y que después te lo quiten, es absolutamente inconstitucional, ya sólo con ese argumento, estamos seguros que habremos de ganar la acción", afirmó.

Detalló que otros argumentos son la violación a la división de poderes y a la autonomía presupuestal del Poder Judicial, así como violaciones al principio de no retroactividad.

"Esta ley hubiera sido legal si hubiera dicho 'ya no puede el Poder Judicial hacer un solo fideicomiso más", lo que no puede es desaparecer algo que cuando se conformó era legal, eso se llama irretroactividad en la ley y es inconstitucional hacerlo", afirmó.

El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro reiteró que las disponibilidades de los fideicomisos contienen ahorros de toda la vida de trabajadores del Poder Judicial.

Indicó que su extinción es una venganza en contra de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, por no haberse plegado al Gobierno federal. Una muestra de ello, afirmó, es la renuncia de Arturo Zaldívar y su adhesión al proyecto de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

"¿Por qué no habían desaparecido estos fideicomisos si los conocieron en 2018 y 2019, que habían llegado a la Presidencia de la República? La respuesta nos la dio ayer el ministro cuatrotero. Renuncia a un encargo que tiene, constitucional como ministro, para irse a trabajar a la 4T, ese es el fondo del asunto", advirtió.

Urgen a Zaldívar justificar causa grave para su renunciaEl coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró que el frente opositor defenderá el federalismo, las instituciones y a los organismos autónomos.

Sobre la renuncia de Zaldívar, dijo que si bien tiene buenas referencias de él en cuanto a su conocimiento legal, fue inconveniente su renuncia en estos momentos.

"Que ya no quiere laborar ahí, hubiera sido bueno que pusiera eso, 'ya no deseo laborar en la Corte' y no que se sometiera al argumento legal de una causa grave, porque no la hay", afirmó.

Jorge Romero dijo que siguen a la espera de conocer la causa grave que motivó la renuncia de Zaldívar.

"Seguimos a la espera de saber cuál es esa causa grave, muchos la interpretamos cómo poder darle mano a este poder para poder presentar una propuesta que dure 15 años, cuando a él le faltaba uno, cuando ya estaba al final de su mandato", dijo.

El coordinador parlamentario consideró que lo que "contaminó" la renuncia fue que dos horas después se dio a conocer un post en el que Zaldívar aparece acompañado de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

"Vemos que hay una conexión, por decir lo menos, impropia, de alguien que debiera estar en otro poder, absolutamente ajeno de los temas políticos de este país", sostuvo.